Aaj Ka Panchang: ये है 14 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज वैधृति योग, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 14 November 2025: शुक्रवार का दिन यानी 14 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और घर में धन सुख समृद्धि आती है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो प्रेम, सुख और धन का कारक ग्रह हैं. आइए 14 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

14 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (14 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

14 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी तिथि रात 12:50 बजे तक, इसके बाद एकादशी तिथि.

14 नवंबर 2025 को वार शुक्रवार है.

14 नवंबर 2025 को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात 09:20 बजे तक, इसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र.

14 नवंबर 2025 को योग- वैधृति योग सुबह 06:25 बजे तक, इसके बाद सुबह 06:27 बजे विष्कुम्भ योग.

14 नवंबर 2025 को करण- वणिज रात 12:07 बजे तक. रात 12:50 बजे तक विष्टि, इसके बाद बव.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

14 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:44 बजे.

14 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:38 बजे.

14 नवंबर 2025 को रात चंद्रोदय 01:29 बजे.

14 नवंबर 2025 को दोपहर चंद्रास्त 02:13 बजे.

14 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

14 नवंबर 2025 चंद्रमा का सिंह राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

14 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

14 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.

14 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:08 से लेकर सुबह 05:56 बजे तक.

14 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 02:28 से लेकर शाम 04:11 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

14 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

14 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:11 बजे तक

14 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 02:54 से लेकर दोपहर 02:54 बजे तक.

14 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 08:05 से लेकर सुबह 09:27 बजे तक.

14 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:54 से लेकर सुबह 09:38 बजे तक. दोपहर 12:33 से लेकर दोपहर 01:16 बजे तक.

14 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 05:12 से लेकर सुबह 06:57 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

