Aaj Ka Panchang: ये है 14 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 14 September 2025: आज रविवार यानी 14 सितंबर 2025 का दिन शुभ है. रविवार को मां दुर्गा की पूजा की जाती है. रविवार के दिन जो भी भक्त मां दुर्गा की पूजा करते हैं साथ ही सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए उनकी आराधना करता है उसके व्यक्तित्व में निखार आता है और जीवन के लक्ष्य पूरे होने लगते हैं. रविवार का व्रत करते हैं साधक के घर में धन समृद्धि और शांति बनी रहती है. व्यक्ति यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति करता है. सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. वहीं रविवार को मां दुर्गा की पूजा करने से मां साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं. रविवार दिन सूर्य से शुरू होता है जो मान सम्मान, यश कीर्ति और अच्छे स्वास्थ्य के कारक हैं. आइए 14 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

14 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (14 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

14 सितंबर 2025 को तिथि- अष्टमी तिथि प्रात: 03:06, सितंबर. इसके बाद नवमी तिथि.

14 सितंबर 2025 को वार रविवार है.

14 सितंबर 2025 को नक्षत्र- रोहिणी सुबह 08:41 बजे तक, इसका बाद मृगशीर्षा नक्षत्र.

14 सितंबर 2025 को योग- वज्र योग, सिद्धि योग, व्यातीपात योग.

14 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध.

14 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

14 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:17 बजे.

14 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:27 बजे.

14 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: रात 10:40 बजे.

14 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

14 सितंबर 2025 को चंद्रमा- रात 08:03 वृषभ राशि में उसके बाद मिथुन राशि में संचार.

14 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:46 बजे तक.

अमृत काल - सुबह 05:40 बजे से लेकर सुबह 07:10 बजे तक. रात 11:08 बजे से लेकर रात 12:39 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:41 बजे से लेकर सुबह 05:29 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

14 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

14 सितंबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:56 बजे से लेकर शाम 6:27 बजे तक.

14 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:22 बजे से लेकर दोपहर 1:53 बजे तक.

14 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 3:25 बजे से लेकर शाम 4:56 बजे तक

14 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:50 बजे से लेकर शाम 05:39 बजे तक.

14 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 02:01 बजे से लेकर दोपहर 03:32 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

