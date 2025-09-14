Aaj Ka Panchang: ये है 14 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!
Advertisement
trendingNow12920550
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 14 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 14 September 2025: 14 सितंबर का दिन मां दुर्गा और शुक्र ग्रह की कृपा से अति शुभ होगा. आज रविवार के दिन मां दुर्गा की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त, योग व राहुकाल कब तक है ये सब जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग देखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 14 September 2025: आज रविवार यानी 14 सितंबर 2025 का दिन शुभ है. रविवार को मां दुर्गा की पूजा की जाती है. रविवार के दिन जो भी भक्त मां दुर्गा की पूजा करते हैं साथ ही सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए उनकी आराधना करता है उसके व्यक्तित्व में निखार आता है और जीवन के लक्ष्य पूरे होने लगते हैं. रविवार का व्रत करते हैं साधक के घर में धन समृद्धि और शांति बनी रहती है. व्यक्ति यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति करता है.  सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. वहीं रविवार को मां दुर्गा की पूजा करने से मां साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं. रविवार दिन सूर्य से शुरू होता है जो मान सम्मान, यश कीर्ति और अच्छे स्वास्थ्य के कारक हैं. आइए 14 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

14 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (14 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
14 सितंबर 2025 को तिथि- अष्टमी तिथि प्रात: 03:06, सितंबर. इसके बाद नवमी तिथि.
14 सितंबर 2025 को वार रविवार है.
14 सितंबर 2025 को नक्षत्र- रोहिणी सुबह 08:41 बजे तक, इसका बाद मृगशीर्षा नक्षत्र.
14 सितंबर 2025 को योग- वज्र योग, सिद्धि योग, व्यातीपात योग.
14 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध.

14 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
14 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:17 बजे. 
14 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:27 बजे.
14 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: रात 10:40 बजे. 
14 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
14 सितंबर 2025 को चंद्रमा- रात 08:03 वृषभ राशि में उसके बाद मिथुन राशि में संचार.

Add Zee News as a Preferred Source

14 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:46 बजे तक.
अमृत काल - सुबह 05:40 बजे से लेकर सुबह 07:10 बजे तक. रात 11:08 बजे से लेकर रात 12:39 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:41 बजे से लेकर सुबह 05:29 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
14 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
14 सितंबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:56 बजे से लेकर शाम 6:27 बजे तक.
14 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:22 बजे से लेकर दोपहर 1:53 बजे तक.
14 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 3:25 बजे से लेकर शाम 4:56 बजे तक
14 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:50 बजे से लेकर शाम 05:39 बजे तक.
14 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 02:01 बजे से लेकर दोपहर 03:32 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shiv Ji 108 Names: पितृ पक्ष में कर लिया शिव जी के 108 नामों का जाप, तो होगी महादेव की कृपा और मनोकामनाएं होंगी पूरी!

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
;