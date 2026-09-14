/Panchang 14 September 2026: आज हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी पर्व पर बन रहे कौन से शुभ योग, राहुकाल कब तक?

14 September 2026 ka Panchang: आज 14 सितंबर 2026 को सोमवार दिन है. यह दिन शिव जी को समर्पित है. खास बात ये है कि आज हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी के साथ सोमवार दिन का भी संयोग हो रहा है. आज बड़े ही धूमधाम से शिव जी मां पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाएगी. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार जानेंगे कि आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं और शुभ मुहूर्त क्या हैं. व्रत-त्योहार कौन से पड़ रहे हैं और राहुकाल कब से कब तक होगा.
14 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि सुबह 07:07 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि.
14 सितंबर 2026 का वार - सोमवार
14 सितंबर 2026 का नक्षत्र - चित्रा नक्षत्र दोपहर 01:55 बजे तक, इसके बाद चित्रा स्वाति का प्रारंभ होगा.
14 सितंबर 2026 को योग- ब्रह्म योग दोपहर 12:46 बजे तक, इसके बाद इंद्र योग का प्रारंभ होगा.
14 सितंबर 2026 को करण- गर सुबह 07:07 बजे तक, इसके बाद वणिज शाम 07:21 बजे तक विष्टि.
14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी पर्व
14 सितंबर 2026 को हरतालिका तीज व्रत.
14 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:16 बजे तक
14 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:28 बजे तक
14 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - सुबह 08:59 बजे
14 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - रात 08:22 बजे
14 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
14 सितंबर 2026 को चंद्रमा का रात 01:26 बजे तक कन्या राशि में संचरण. इसके बाद तुला राशि में गोचर.
(स्थान के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
14 सितंबर 2026 को अभिजीत काल - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक.
14 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 07:17 बजे से सुबह 08:57 बजे तक. सुबह 06:00 बजे से सुबह 07:41 बजे तक.
14 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:40 बजे से सुबह 05:28 बजे तक.
14 सितंबर 2026 को राहुकाल - सुबह 07:48 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
14 सितंबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 10:51 बजे से दोपहर 12:22 बजे तक
14 सितंबर 2026 को कुलिक - दोपहर 01:53 बजे से दोपहर 03:25 बजे तक
14 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:46 बजे से दोपहर 01:35 बजे तक. दोपहर 03:13 बजे से शाम 04:01 बजे तक
14 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- शाम 07:51 बजे से रात 09:33 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)