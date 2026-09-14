/Panchang 14 September 2026: आज हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी पर्व पर बन रहे कौन से शुभ योग, राहुकाल कब तक?

14 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:16 बजे तक

14 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:28 बजे तक

14 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - सुबह 08:59 बजे

14 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - रात 08:22 बजे

14 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.

14 सितंबर 2026 को चंद्रमा का रात 01:26 बजे तक कन्या राशि में संचरण. इसके बाद तुला राशि में गोचर.

(स्थान के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)