/Panchang 15 August 2026: आज है सुहागिनों का हरियाली तीज व्रत, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त योग और राहुकाल!

15 August 2026 ka Panchang: आज शनिवार यानी 15 अगस्त 2026 को सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. शनिवार के दिन की शुरुआत शनि ग्रह से होती है. ऐसे में इस दिन अगर सच्चे मन से हनुमान जी और शनि देव की पूजा करें तो संकटों और संघर्षों का नाश होता है. कुंडली में शनि के बुरे प्रभाव कम होने लगते हैं. आज क्या शुभ मुहूर्त, नक्षत्र और योग बन रहे हैं, इस दिन सूर्य-चंद्रमा की स्थिति क्या है और व्रत त्योहार कौन से हैं? इन जानकारियों को हासिल करने के लिए आइए देखें 15 अगस्त 2026 का पूरा दैनिक पंचांग.
15 अगस्त 2026 की तिथि- शाम 05:29 बजे तक श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि है, इसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा.
15 अगस्त 2026 का वार - शनिवार
15 अगस्त 2026 का नक्षत्र - उत्तर फाल्गुनी प्रातः 03:25 बजे तक, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
15 अगस्त 2026 को योग- सुबह 07:08 बजे तक शिव योग, इसके बाद सिद्धि योग का प्रारंभ होगा
15 अगस्त 2026 को करण- नाग शाम 05:29 बजे तक, इसके बाद वणिज.
15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज व्रत रखा जाएगा.
पंचांग के अनुसार हरियाली तीज पर शिव योग बन रहा है जो सुबह 07:09 बजे तक बना रहेगा. इसके बाद हरियाली तीज पर सिद्ध योग सुबह 05:21 बजे तक बना रहेगा.
15 अगस्त 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:07 बजे तक
15 अगस्त 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:55 बजे तक
15 अगस्त 2026 को चन्द्रोदय - प्रात: 08:25 बजे
15 अगस्त 2026 को चन्द्रास्त - शाम 08:43 बजे
15 अगस्त 2026 को सूर्य का कर्क राशि में संचरण
15 अगस्त 2026 को चंद्रमा का सुबह 09:34 बजे तक सिंह राशि में, इसके बाद कन्या राशि में गोचर.
(शहर के अनुसार उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
15 अगस्त 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:24 बजे से 05:07 बजे तक
15 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:59 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक
15 अगस्त 2026 को अमृत काल - रात 08:18 बजे से रात 09:53 बजे तक.
15 अगस्त 2026 को विजय मुहूर्त - दोपहर 02:37 बजे से लेकर दोपहर 03:30 बजे तक.
15 अगस्त 2026 को गोधूलि मुहूर्त - शाम 07:01 बजे से लेकर शाम 07:22 बजे तक.
15 अगस्त 2026 को सायाह्न सन्ध्या - शाम 07:01 बजे से लेकर रात 08:06 बजे तक.
15 अगस्त 2026 को राहुकाल - सुबह 09:19 बजे से सुबह 10:55 बजे तक
15 अगस्त 2026 को यम गण्ड - दोपहर 02:07 बजे से दोपहर 03:43 बजे तक
15 अगस्त 2026 को कुलिक - सुबह 06:07 बजे से दोपहर 07:43 बजे तक
15 अगस्त 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:49 बजे से सुबह 08:40 बजे तक.
15 अगस्त 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)