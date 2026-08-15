/Panchang 15 August 2026: आज है सुहागिनों का हरियाली तीज व्रत, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त योग और राहुकाल!

15 August 2026 ka Panchang: आज शनिवार यानी 15 अगस्त 2026 को सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. शनिवार के दिन की शुरुआत शनि ग्रह से होती है. ऐसे में इस दिन अगर सच्चे मन से हनुमान जी और शनि देव की पूजा करें तो संकटों और संघर्षों का नाश होता है. कुंडली में शनि के बुरे प्रभाव कम होने लगते हैं. आज क्या शुभ मुहूर्त, नक्षत्र और योग बन रहे हैं, इस दिन सूर्य-चंद्रमा की स्थिति क्या है और व्रत त्योहार कौन से हैं? इन जानकारियों को हासिल करने के लिए आइए देखें 15 अगस्त 2026 का पूरा दैनिक पंचांग.