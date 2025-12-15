Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 15 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सफला एकादशी व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang: ये है 15 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सफला एकादशी व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 15 December 2025: 15 दिसंबर को महादेव का दिन है यानी सोमवार है. इस दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा की जाती है. 15 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 15 December 2025: सोमवार यानी 15 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन महादेव की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और चंद्रदेव का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने से कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 15 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

15 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (15 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
15 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण एकादशी तिथि शाम 09:20 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण द्वादशी तिथि.
15 दिसंबर 2025 को वार सोमवार है.
15 दिसंबर 2025 को चित्रा नक्षत्र सुबह 11:08 बजे तक, इसके बाद स्वाति नक्षत्र.
15 दिसंबर 2025 को योग- शोभन योग दोपहर 12:30 बजे तक. इसके बाद अतिगण्ड योग.
15 दिसंबर 2025 को करण- बव सुबह 08:03 इसके बाद बालव रात 09:20 बजे तक. इसके बाद कौलव. 

15 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार
15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
15 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:04 बजे. 
15 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:39 बजे.
15 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय रात 02:49 बजे.
15 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर 02:17 बजे.
15 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
15 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का तुला राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

15 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
15 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:43 बजे तक
15 दिसंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 04:09 बजे से लेकर प्रातः 05:57 बजे तक.
15 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:29 से लेकर  सुबह 06:17 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
15 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
15 दिसंबर 2025 को राहुकाल- शाम 4:19 से लेकर शाम 5:38 बजे तक
15 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:40 बजे तक.
15 दिसंबर 2025 को कुलिक- शाम 3:00 से लेकर शाम 4:19 बजे तक. 
15 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:14 से लेकर शाम 04:56 बजे तक.
15 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 05:15 से लेकर शाम 07:02 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

