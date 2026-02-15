Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 15 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज महाशिवरात्रि पर्व, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 15 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज महाशिवरात्रि पर्व, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 15 February 2026: आज रविवार दिन है. रविवार का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ माना जाता है. 15 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, कौन से शुभ अशुभ योग बनेगा और नक्षत्र क्या रहने वाला है. राहुकाल कब तक होगा. इस कड़ी में इन सबके बारे में विस्तार से आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang 15 February 2026
Aaj Ka Panchang 15 February 2026

Aaj Ka Panchang 15 February 2026: 15 फरवरी 2026 यानी आज रविवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की विशेष पूजा की जाती है. रविवार के दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा उपासना करते हैं उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो पिता और आत्मा के कारक हैं. आइए 15 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

15 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (15 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
15 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि शाम 05:05 बजे तक इसके बाद चतुर्दशी तिथि.
15 फरवरी 2026 को वार रविवार.
15 फरवरी 2026 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 07:48 बजे तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र.
15 फरवरी 2026 को योग- व्यातीपात योग बीच बीच रात्रि 02:46 बजे तक. इसके बाद वरीयान योग.
15 फरवरी 2026 को करण- वणिज शाम 05:05 बजे तक, विष्टि सुबह 05:24 बजे तक, इसके बाद शकुनि.

15 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार
15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर्व.

15 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
15 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:03 बजे. 
15 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:18 बजे.
15 फरवरी 2026 को चंद्रोदय प्रातः को 5:29 बजे.
15 फरवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 4:25 बजे.
15 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
15 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात मकर राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

15 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
15 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक.
15 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:59 से लेकर दोपहर 02:41 बजे तक.
15 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:26 से लेकर सुबह 06:14 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
15 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
15 फरवरी 2026 को राहुकाल- शाम 04:54 बजे से लेकर शाम 06:18 बजे तक.
15 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.
15 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 03:29 बजे से लेकर शाम 04:54 बजे तक.
15 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:48 बजे से शाम 05:33 बजे तक.
15 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - रात 11:58 बजे से लेकर बीच रात 01:38 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प हर कोई नहीं कर सकता, जानें कैसे बिना व्रत रखे पाएं पूरा फल

और पढ़ें- Mahashivratri Special: महादेव के श्रृंगार में छिपा है आध्यात्मिक रहस्य, 3 अंक से भी गहरा जुड़ाव, जानें क्या हैं इनके अर्थ

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शिवलिंग की विधि अनुसार पूजा, नोट क पूजन सामग्री की लिस्ट!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

aaj ka panchang

