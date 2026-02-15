Aaj Ka Panchang: ये है 15 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज महाशिवरात्रि पर्व, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 15 February 2026: 15 फरवरी 2026 यानी आज रविवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की विशेष पूजा की जाती है. रविवार के दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा उपासना करते हैं उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो पिता और आत्मा के कारक हैं. आइए 15 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

15 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (15 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

15 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि शाम 05:05 बजे तक इसके बाद चतुर्दशी तिथि.

15 फरवरी 2026 को वार रविवार.

15 फरवरी 2026 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 07:48 बजे तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र.

15 फरवरी 2026 को योग- व्यातीपात योग बीच बीच रात्रि 02:46 बजे तक. इसके बाद वरीयान योग.

15 फरवरी 2026 को करण- वणिज शाम 05:05 बजे तक, विष्टि सुबह 05:24 बजे तक, इसके बाद शकुनि.

15 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार

15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर्व.

15 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

15 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:03 बजे.

15 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:18 बजे.

15 फरवरी 2026 को चंद्रोदय प्रातः को 5:29 बजे.

15 फरवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 4:25 बजे.

15 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.

15 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात मकर राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

15 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

15 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक.

15 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:59 से लेकर दोपहर 02:41 बजे तक.

15 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:26 से लेकर सुबह 06:14 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

15 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

15 फरवरी 2026 को राहुकाल- शाम 04:54 बजे से लेकर शाम 06:18 बजे तक.

15 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.

15 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 03:29 बजे से लेकर शाम 04:54 बजे तक.

15 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:48 बजे से शाम 05:33 बजे तक.

15 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - रात 11:58 बजे से लेकर बीच रात 01:38 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

