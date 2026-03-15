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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 15 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज एकादशी व्रत और मीन संक्रांति, राहुकाल की अवधि जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 15 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज एकादशी व्रत और मीन संक्रांति, राहुकाल की अवधि जानें

Panchang 15 March 2026: आज रविवार है और आज का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा के लिए समर्पित हैं. 15 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग क्या होंगे, मुहूर्त, राहुकाल का समय क्या होगा? इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:00 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Aaj Ka Panchang 15 March 2026: आज यानी 15 मार्च 2026, रविवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र और योग क्या रहने वाला हैं, मूहूर्त क्या हैं, ये सारी जानकारियां पंचांग देखकर हासिल कर पाएंगे. आइए जानें आज की तिथि क्या है, राहुकाल कब से कब तक होगा, योग और नक्षत्र क्या है, मुहूर्त और सूर्य-चंद्रमा की स्थिति क्या है.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज रविवार है और इस दिन की शुरुआत सूर्य से होती है जो आत्मा और पिता के कारक ग्रह हैं. इस दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज यानी रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनको शक्ति का आशीर्वाद मिलता है. इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है. आइए यहां 15 मार्च 2026 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

15 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (15 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
15 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि सुबह  09:16 बजे तक, इसके बाद द्वादशी तिथि.
15 मार्च 2026 को वार- रविवार.
15 मार्च 2026 को नक्षत्र- श्रवण नक्षत्र सुबह  05:56 बजे तक. इसके बाद धनिष्ठा.
15 मार्च 2026 को योग- परिघ योग सुबह  10:25 बजे तक. इसके बाद शिव योग.
15 मार्च 2026 को करण- बालव सुबह 09:17 बजे तक, इसके बाद कौलव रात 09:34 बजे तक और फिर तैतिल.

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15 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
15 मार्च 2026 को पापमोचिनी एकादशी
15 मार्च 2026 को कृष्ण नृसिंह द्वादशी
15 मार्च 2026 को मीन संक्रांति

15 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
15 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:39 बजे. 
15 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:32 बजे.
15 मार्च 2026 को चंद्रोदय प्रातः 04:05 बजे.
15 मार्च 2026 को चंद्रस्त दोपहर 03:09 बजे.
15 मार्च 2026 को सूर्य का मीन राशि में संचरण.
15 मार्च 2026 को चंद्रमा का मकर राशि में पूरा दिन रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

15 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
15 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:12 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक.
15 मार्च 2026 को अमृत काल- शाम 07:02 बजे से लेकर रात 08:42 बजे तक.
15 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:02 से लेकर सुबह 05:50 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
15 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
15 मार्च 2026 को राहुकाल- शाम 05:02 बजे से लेकर शाम 06:32 बजे तक.
15 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:35 बजे से लेकर दोपहर 02:04 बजे तक.
15 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 03:33 बजे से लेकर शाम 05:02 बजे तक.
15 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:56 बजे से शाम 05:44 बजे तक.
15 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 09:00 बजे से लेकर सुबह 10:40 बजे तक.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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