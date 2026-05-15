Panchang: मासिक शिवरात्रि पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग, वृषभ संक्रांति भी आज, पढ़ें 15 मई का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang: सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ कार्य करने के लिए बेहद शुभ माना गया है क्‍योंकि इस योग में किए गए काम सिद्ध होते हैं. यानी कि सफल होते हैं. 15 मई 2026 को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और मासिक शिवरात्रि व वृषभ संक्रांति है. सूर्य-बुध के वृषभ राशि में गोचर से बुधादित्‍य राजयोग भी बन रहा है.

ऐसे शुभ योग में मासिक शिवरात्रि की पूजा करना, वृषभ संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्‍य देना, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्‍मी की पूजा करना विशेष लाभ देगा. यहां देखें आज का पूरा पंचांग

15 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 15 May 2026)

आज की तिथि - सुबह 08:31 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

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आज का वार - गुरुवार

आज के ग्रह गोचर - 14 व 15 मई की मध्‍यरात्रि 12:34 बजे बुध ग्रह का वृषभ में गोचर, सुबह 06:28 बजे सूर्य का वृषभ में गोचर. इस तरह वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्‍य राजयोग बनेगा. चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे.

आज का नक्षत्र - रात 08:14 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा.

आज के योग - सुबह 05:32 बजे से रात 08:14 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. दोपहर 02:21 बजे तक आयुष्‍मान योग रहेगा और इसके बाद सौभाग्‍य योग बनेगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 05:49 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:56 बजे

चन्द्रोदय - सुबह 04:08 बजे

चन्द्रास्त - शाम 05:32 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:13 बजे से 05:01 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक

अमृत काल - दोपहर 01:43 बजे से 03:10 बजे तक

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आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक

यम गण्ड - दोपहर 03:39 बजे से शाम 05:18 बजे तक

कुलिक - सुबह 07:28 बजे से 09:06 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुबह 08:27 बजे से 09:19 बजे तक, दोपहर 12:49 बजे से 01:41 बजे तक

वर्ज्यम् - शाम 04:36 बजे से 06:03 बजे तक, सुबह 04:44 बजे से 06:09 बजे तक

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)