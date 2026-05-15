Advertisement
trendingNow13216418
Hindi Newsधर्मPanchang: मासिक शिवरात्रि पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग, वृषभ संक्रांति भी आज, पढ़ें 15 मई का पूरा पंचांग

Panchang: मासिक शिवरात्रि पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग, वृषभ संक्रांति भी आज, पढ़ें 15 मई का पूरा पंचांग

15 May 2026 Ka Panchang: आज का दिन बहुत खास है, एक ओर मासिक शिवरात्रि है, सूर्य गोचर करके वृषभ राशि में आ रहे हैं, जिसे वृषभ संक्रांति कहते हैं. साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 15, 2026, 04:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Panchang: मासिक शिवरात्रि पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग, वृषभ संक्रांति भी आज, पढ़ें 15 मई का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang: सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ कार्य करने के लिए बेहद शुभ माना गया है क्‍योंकि इस योग में किए गए काम सिद्ध होते हैं. यानी कि सफल होते हैं. 15 मई 2026 को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और मासिक शिवरात्रि व वृषभ संक्रांति है. सूर्य-बुध के वृषभ राशि में गोचर से बुधादित्‍य राजयोग भी बन रहा है. 

ऐसे शुभ योग में मासिक शिवरात्रि की पूजा करना, वृषभ संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्‍य देना, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्‍मी की पूजा करना विशेष लाभ देगा. यहां देखें आज का पूरा पंचांग 

15 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 15 May 2026)   

आज की तिथि - सुबह 08:31 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.  

Add Zee News as a Preferred Source

आज का वार - गुरुवार 

आज के ग्रह गोचर - 14 व 15 मई की मध्‍यरात्रि 12:34 बजे बुध ग्रह का वृषभ में गोचर, सुबह 06:28 बजे सूर्य का वृषभ में गोचर. इस तरह वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्‍य राजयोग बनेगा. चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे. 

आज का नक्षत्र - रात 08:14 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - सुबह 05:32 बजे से रात 08:14 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. दोपहर 02:21 बजे तक आयुष्‍मान योग रहेगा और इसके बाद सौभाग्‍य योग बनेगा. 

यह भी पढ़ें: 3 साल में आता है महापुण्‍य लाभ देने वाला यह खास महीना, एक गलती भी की तो बढ़ेगा पाप का घड़ा

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:49 बजे 
सूर्यास्त - शाम 06:56 बजे 
चन्द्रोदय - सुबह 04:08 बजे
चन्द्रास्त - शाम 05:32 बजे 
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:13 बजे से 05:01 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 01:43 बजे से 03:10 बजे तक 

(यह भी पढ़ें: पांचों पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही क्‍यों मारना चाहता था कर्ण? इस दुश्‍मनी के पीछे थे 5 कारण)

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक 
यम गण्ड - दोपहर 03:39 बजे से शाम 05:18 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:28 बजे से 09:06 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:27 बजे से 09:19 बजे तक, दोपहर 12:49 बजे से 01:41 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 04:36 बजे से 06:03 बजे तक, सुबह 04:44 बजे से 06:09 बजे तक 

(यह भी पढ़ें: शुक्र का मिथुन में गोचर, आज से 5 राशियों को मिलेगा धन-प्रेम और सुख का ट्रिपल फायदा, 2 को होगी हानि)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Panchang

Trending news

पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
Paper Leak
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
Iran war
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
DNA
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
DNA
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
India favorite dish
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
West Bengal Politics
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
Heatwave Alert
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
Uttar Pradesh storm
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
Lassi city in India
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर