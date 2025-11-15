Aaj Ka Panchang: ये है 15 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज उत्पन्ना एकादशी, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 15 November 2025: शनिवार का दिन यानी 15 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है और इस दिन शनिदेव की भी पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर शनिदेव की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ती है. जीवन से दुखों का नाश होता है और भय से मुक्ति मिलती है. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में शनि की स्थिति संतुलित रहती है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो कर्मफल और न्याय का कारक ग्रह है. आइए 15 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

15 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (15 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

15 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि रात 02:37 बजे तक, इसके बाद द्वादशी तिथि.

15 नवंबर 2025 को वार शनिवार है.

15 नवंबर 2025 को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रात 11:34 बजे तक, इसके बाद हस्त नक्षत्र.

15 नवंबर 2025 को योग- विष्कुम्भ योग.

15 नवंबर 2025 को करण- बव रात 01:40 बजे तक. रात 02:37 बजे तक बालव, इसके बाद कौलव.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

15 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:44 बजे.

15 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:38 बजे.

15 नवंबर 2025 को रात चंद्रोदय 02:21 बजे.

15 नवंबर 2025 को दोपहर चंद्रास्त 02:43 बजे.

15 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

15 नवंबर 2025 चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

15 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

15 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी व्रत.

15 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

15 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.

15 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:09 से लेकर सुबह 05:57 बजे तक.

15 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 03:40 से लेकर शाम 05:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

15 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

15 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 09:28 से लेकर सुबह 10:49 बजे तक

15 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:33 से लेकर दोपहर 02:54 बजे तक.

15 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 06:44 से लेकर सुबह 08:06 बजे तक.

15 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:54 से लेकर सुबह 09:38 बजे तक.

15 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 05:12 से लेकर सुबह 06:57 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

