Aaj Ka Panchang: ये है 15 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज नवमी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!
धर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 15 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज नवमी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 15 September 2025: 15 सितंबर का दिन शिव जी और चंद्र देव की कृपा से अति शुभ होने वाला है. आज सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त के साथ ही योग व राहुकाल कब से कब तक होगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:16 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 15 September 2025: आज सोमवार यानी 15 सितंबर 2025 का दिन शुभ है. सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है. सोमवार के दिन जो भी भक्त शिव जी की पूजा करते हैं साथ ही शाम में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए उनकी पूजा करता है उसका मन शांत होता है और जीवन के लक्ष्य पूरे करने के लिए एकाग्रता आती है.  सोमवार का व्रत करते हैं साधक पर शिव जी की कृपा बनी रहती है और घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है. चंद्र देव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. वहीं सोमवार को शिव जी की पूजा करने से मां साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. सोमवार दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 15 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

15 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (15 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
15 सितंबर 2025 को तिथि- नवमी तिथि रात 01:31, 16 सितंबर तक होगी. इसके बाद दशमी तिथि.
15 सितंबर 2025 को वार सोमवार है.
15 सितंबर 2025 को नक्षत्र- मृगशिरा सुबह 07:31 बजे तक, इसका बाद आर्द्रा नक्षत्र.
15 सितंबर 2025 को योग- व्यतीपात योग, रात 02:34 बजे, 16 सितंबर तक. इसके बाद वरीयान्
15 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- आज नवमी तिथि का श्राद्ध, (मातृ नवमी).

15 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
15 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:06 बजे. 
15 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:26 बजे.
15 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
15 सितंबर 2025 को चंद्रमा- मिथुन राशि में संचार.

15 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से लेकर दोपहर 12:46 बजे तक.
अमृत काल - रात 09:04 बजे से लेकर रात 10:37 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:41 बजे से लेकर सुबह 05:29 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
15 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
15 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 7:48 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
15 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 10:50 बजे से लेकर दोपहर 12:22 बजे तक.
15 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 1:53 बजे से लेकर शाम 3:24 बजे तक
15 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:46 बजे से लेकर दोपहर 01:35 बजे तक. शाम 03:12 बजे से लेकर शाम 04:00 बजे तक.
15 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 03:39 बजे से लेकर शाम 05:12 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

