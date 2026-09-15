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Panchang 15 September 2026: आज इंद्र योग में रखा जाएगा ऋषि पंचमी व्रत, शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक?

Aaj Ka Panchang 15 September 2026: आज 15 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि सुबह के समय होगी, फिर पंचमी तिथि शुरू होगी. कौन से शुभ-अशुभ योग आज बन रहे हैं और मुहूर्त क्या रहेगा? आइए दैनिक पंचाग से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 15, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 15 September 2026: आज इंद्र योग में रखा जाएगा ऋषि पंचमी व्रत, शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक?
Image Credit: ZEE News

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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