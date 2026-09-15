/Panchang 15 September 2026: आज इंद्र योग में रखा जाएगा ऋषि पंचमी व्रत, शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक?

15 September 2026 ka Panchang: आज 15 सितंबर 2026 को मंगलवार दिन है. यह दिन हनुमान जी को समर्पित है. मंगलवार दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है. जो भी भक्त मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है उसका मंगल दोष दूर होता है और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति शुभ होती है. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार जानें आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं और आज के दिन राहुकाल कब से कब तक रहेगा.
15 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि सुबह 07:44 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि.
15 सितंबर 2026 का वार - मंगलवार
15 सितंबर 2026 का नक्षत्र - स्वाति नक्षत्र दोपहर 03:21 बजे तक, इसके बाद विशाखा का प्रारंभ होगा.
15 सितंबर 2026 को योग- इंद्र योग दोपहर 12:19 बजे तक, इसके बाद वैधृति योग का प्रारंभ होगा.
15 सितंबर 2026 को करण- विष्टि सुबह 07:44 बजे तक, इसके बाद बव शाम 08:17 बजे तक बालव.
15 सितंबर 2026 को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाएगा.
15 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:17 बजे तक
15 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:27 बजे तक
15 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - सुबह 09:55 बजे
15 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - रात 09:01 बजे
15 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
15 सितंबर 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात तुला राशि में गोचर.
(स्थान के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
15 सितंबर 2026 को अभिजीत काल - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक.
15 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 06:00 बजे से सुबह 07:41 बजे तक.
15 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:41 बजे से सुबह 05:29 बजे तक.
15 सितंबर 2026 को राहुकाल - दोपहर 03:24 बजे से शाम 04:55 बजे तक
15 सितंबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से सुबह 10:50 बजे तक
15 सितंबर 2026 को कुलिक - दोपहर 12:22 बजे से दोपहर 01:53 बजे तक
15 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से सुबह 09:31 बजे तक. रात 11:11 बजे से रात 11:58 बजे तक
15 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- रात 09:25 बजे से रात 11:09 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)