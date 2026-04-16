गुरुवार को इंद्र योग और उत्तरभाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग, यहां देखें 16 अप्रैल का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang: 16 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन खास रहने वाला है. आज इंद्र योग और वैधृति योग का संयोग बन रहा है. जानें आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त, राहुकाल और नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
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16 April 2026 ka Panchang: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन श्रीहरि विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है, पूजा की जाती है. इस बार 16 अप्रैल 2026, गुरुवार को इंद्र योग और वैधृति योग का संयोग बन रहा है. साथ ही उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र और उसके बाद रेवती नक्षत्र रहेगा. जानिए गुरुवार व्रत की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन-कौनसे हैं. देखें 16 अप्रैल का पंचांग.
आज की तिथि - 16 अप्रैल की रात 08:11 बजे तक वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रहेगी और इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और मंगल-शनि व बुध के साथ मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे. साथ ही शुक्र ग्रह गोचर करके कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - 16 अप्रैल की दोपहर 01:58 बजे तक उत्तरभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 16 अप्रैल की सुबह 10:37 बजे तक इन्द्र योग रहेगा और उसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा.
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सूर्योदय - सुबह 06:09 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:44 बजे
चन्द्रोदय - 16 अप्रैल की सुबह 04:59 बजे
चन्द्रास्त - 16 अप्रैल की शाम 05:45 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
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ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:32 बजे से 05:20 बजे तक
अमृत काल - सुबह 09:27 बजे से 10:58 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से 12:51 बजे तक
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राहुकाल - दोपहर 02:01 बजे से 03:35 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:09 बजे से 07:43 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:18 बजे से 10:52 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:20 बजे से 11:11 बजे तक, दोपहर 03:22 बजे से 04:13 बजे तक
वर्ज्यम् - मध्यरात्रि 01:00 बजे से 02:28 बजे तक
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)