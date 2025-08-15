Aaj Ka Panchang: ये है 16 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 16 August 2025: शनिवार, 16 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है, इस दिन जन्माष्टमी का पर्व है. ऐसे में इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाएगा. शनिवार दिन की शुरुआत कर्मफल दाता और न्याय के कारक ग्रह शनि से होती है. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व है. हनुमान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूरी करते हैं और भय से मुक्ति दिलाते हैं. आइए 16 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

16 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (16 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

16 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण षष्ठी - 02:07 AM, अगस्त 15 तक.

16 अगस्त 2025 को वार शनिवार है.

16 अगस्त 2025 को कृत्तिका नक्षत्र.

16 अगस्त 2025 को योग- सुबह 7:21 AM तक वृद्धि योग, इसके बाद ध्रुव योग.

16 अगस्त 2025 को सूर्योदय 06:07 AM बजे.

16 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 06:54 PM बजे.

16 अगस्त 2025 को चंद्रोदय - 11:51 PM

चंद्रस्त - 12:55 PM (17 अगस्त)

16 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.

16 अगस्त 2025 को चंद्रमा मीन राशि में होगा.

16 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार

श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025- भादो की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात से शुरू होकर 16 अगस्त की शाम तक रहेगी. रात के 12:04 AM से 12:47 AM के बीच (17 अगस्त की ओर) निशितकाल में पूजा की जाएगी.

16 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

16 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त: 12:05 PM से लेकर 12:56 PM

16 अगस्त 2025 को अमृत काल: 2:21 AM से लेकर 3:52 AM (17 अगस्त की ओर)

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

16 अगस्त 2025 को अशुभ काल

16 अगस्त 2025 को राहु काल: 9:19 AM से लेकर 10:55 AM

16 अगस्त 2025 को यमगण्ड: 2:07 PM से लेकर 3:42 PM

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

