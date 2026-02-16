Aaj Ka Panchang: ये है 16 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 16 February 2026: 16 फरवरी 2026 यानी आज सोमवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की विशेष पूजा की जाती है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा उपासना करते हैं उन्हें दुखों से मुक्ति मिलती है. शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 16 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

16 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (16 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

16 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि शाम 05:34 बजे तक इसके बाद अमावस्या तिथि.

16 फरवरी 2026 को वार सोमवार.

16 फरवरी 2026 को श्रवण नक्षत्र रात 08:47 बजे तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र.

16 फरवरी 2026 को योग- वरीयान योग बीच बीच रात्रि 01:49 बजे तक. इसके बाद परिघ योग.

16 फरवरी 2026 को करण- शकुनि शाम 05:34 बजे तक, चतुष्पद सुबह 05:36 बजे तक, इसके बाद नाग.

16 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

16 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:02 बजे.

16 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:19 बजे.

16 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 06:11 बजे.

16 फरवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 05:23 बजे.

16 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.

16 फरवरी 2026 को चंद्रमा पूरा दिन रात मकर राशि में गोचररत.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

16 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

16 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक.

16 फरवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 09:57 से लेकर सुबह 11:37 बजे तक.

16 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:25 से लेकर सुबह 06:13 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

16 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

16 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 8:27 बजे से लेकर सुबह 9:51 बजे तक.

16 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:16 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.

16 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:30 बजे तक.

16 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:03 बजे से दोपहर 01:48 बजे तक. दोपहर 03:18 बजे से शाम 04:03 बजे तक.

16 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - बीच रात 12:52 बजे से लेकर बीच रात 02:30 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Surya Gochar 2026: धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ पद में सूर्य का प्रवेश, 4 राशिवालों की ऐशा आराम में कटेगी जिंदगी, धन कमाएंगे जातक!

और पढ़ें- Shani Asta 2026: शनिदेव अस्त होकर 4 राशि वालों को देंगे मेहनत का फल, होली के बाद जातक कमाएंगे दनादन पैसा!