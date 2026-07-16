Panchang July 2026: आज 16 जुलाई 2026 से ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से पवित्र रथ यात्रा प्रारंभ होगी. जिसमें हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं. आज महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाएंगे.
वहीं आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है. मां भगवती की पूजा-अर्चना गुप्त तरीके से करने से धन-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं. साथ ही आज कर्क संक्रांति भी है. यानी कि सूर्य गोचर करके चंद्रमा की राशि कर्क में आएंगे. वहीं चंद्रमा, सूर्य की राशि सिंह में आएंगे. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग से जानें आज के योग, नक्षत्र, शुभ-अशुभ काल समेत 16 जुलाई का पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 08:53 बजे तक आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रहेगी. इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार
आज के व्रत-त्योहार - पुरी रथ यात्रा की शुरुआत, कर्क संक्रांति और गुप्त नवरात्र का दूसरा दिन.
आज के ग्रह गोचर - सूर्य का कर्क राशि में गोचर और चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर. (संबंधित खबर: नई नौकरी का ऑफर लेटर मिलने के बन रहे योग, कर्क राशि में बैठकर सूर्य देंगे तुला समेत 5 राशियों को प्रमोशन)
आज का नक्षत्र - शाम 07:52 बजे तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 04:30 बजे से पूरे दिन सिद्धि योग रहेगा.
सूर्योदय - 5:54 AM
सूर्यास्त - 7:11 PM
चन्द्रोदय - Jul 16 7:40 AM
चन्द्रास्त - Jul 16 9:01 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:18 बजे से 05:06 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - शाम 07:03 बजे से रात 08:32 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:12 बजे से 03:52 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 05:54 बजे से 07:34 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:13 बजे से 10:53 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:20 बजे से 11:13 बजे तक, दोपहर 03:38 बजे से 04:31 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 09:33 बजे से 11:01 बजे तक
कौलव - सुबह 08:53 बजे तक
तैतिल - सुबह 08:53 बजे से शाम 07:36 बजे तक
गर - शाम 07:36 बजे से 17 जुलाई की सुबह 06:28 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)