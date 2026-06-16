Aaj ka Panchang: पुरुषोत्तम महीना खत्म हो गया है और आज से मूल ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है. आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि है, साथ ही 7 वां बड़ा मंगलवार है. बड़ा मंगल पर वृद्धि योग का संयोग बन रहा है. वृद्धि शब्द का अर्थ ही है विस्तार, विकास और प्रगति. इस दिन की गई पूजा-पाठ का ज्यादा फल मिलता है. वहीं इस योग में जन्मेलोगों में कभी-कभी अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण अधीरता भी आ जाती है. 16 जून 2026 के पंचांग से जानें आज का राहुकाल, योग, नक्षत्र समेत शुभ-अशुभ समय.
आज की तिथि - सुबह 04:31 बजे से पूरे दिन ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि रहेगी.
आज का वार - मंगलवार.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित रहेंगे.
आज का नक्षत्र - शाम 04:12 बजे तक आद्रा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्राप्त होगा.
आज के योग - सुबह 04:38 बजे से पूरे दिन वृद्धि योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:09 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 06:35 बजे
चन्द्रास्त - शाम 08:50 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से 04:57 बजे तक
अमृत काल - सुबह 07:40 बजे से 09:04 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से 12:54 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:48 बजे से शाम 05:29 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:06 बजे से 10:46 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:27 बजे से 02:08 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:26 बजे से 09:19 बजे तक, देर रात 11:24 बजे से 12:06 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 02:54 बजे से तड़के सुबह 04:20 बजे तक
बालव - दोपहर 02:39 बजे तक
कौलव - दोपहर 02:39 बजे से 16 व 17 जून की रात 12:52 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)