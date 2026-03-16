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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 16 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज सोम प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 16 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज सोम प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब से कब तक

आज यानी 16 मार्च 2026, सोमवार का पूरा दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र और योग क्या बनेंगे, आज मूहूर्त क्या हैं, ये सारी जानकारियां पंचांग से हासिल की जा सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:00 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Aaj Ka Panchang 16 March 2026: आज यानी 16 मार्च 2026, सोमवार का पूरा दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र और योग क्या बनेंगे, आज मूहूर्त क्या हैं, ये सारी जानकारियां पंचांग से हासिल की जा सकती है. आइए जानें आज की तिथि, योग और नक्षत्र क्या है, शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल कब से कब तक होगा.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज सोमवार है और इस दिन की शुरुआत चंद्रमा से होती है जो मन और माता के कारक हैं. इस दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज यानी सोमवार के दिन महादेव की पूजा करते हैं उनके जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगती है. इस दिन चंद्रदेव को शाम के समय अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. आज सोम प्रदोष व्रत का भी अति शुभ संयोग हो रहा है. आइए यहां 16 मार्च 2026 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

16 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (16 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
16 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह  09:41 बजे तक, इसके बाद त्रयोदशी तिथि.
16 मार्च 2026 को वार- सोमवार.
16 मार्च 2026 को नक्षत्र- धनिष्ठा नक्षत्र सुबह  06:22 बजे तक. इसके बाद शतभिषा.
16 मार्च 2026 को योग- शिव योग सुबह  09:36 बजे तक. इसके बाद सिद्ध योग.
16 मार्च 2026 को करण- गर सुबह 09:37 बजे तक, इसके बाद वणिज.

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16 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
16 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत.

16 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
16 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:38 बजे. 
16 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:32 बजे.
16 मार्च 2026 को चंद्रोदय प्रातः 04:44 बजे.
16 मार्च 2026 को चंद्रस्त दोपहर 03:07 बजे.
16 मार्च 2026 को सूर्य का मीन राशि में संचरण.
16 मार्च 2026 को चंद्रमा का मकर राशि में शाम 06:14 बजे तक संचरण.  इसके बाद कुंभ राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

16 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
16 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:11 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक.
16 मार्च 2026 को अमृत काल- शाम 07:46 बजे से लेकर रात 09:23 बजे तक.
16 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:01 से लेकर सुबह 05:49 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
16 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
16 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 08:07 बजे से लेकर सुबह 06:32 बजे तक.
16 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:06 बजे से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक.
16 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 02:04 बजे से लेकर दोपहर 03:33 बजे तक.
16 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:59 बजे से दोपहर 01:46 बजे तक. दोपहर 03:22 बजे से शाम 04:09 बजे तक.
16 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 10:00 बजे से लेकर सुबह 11:38 बजे तक.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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