Aaj Ka Panchang: ये है 16 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज वृश्चिक संक्रांति, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 16 November 2025: रविवार का दिन यानी 16 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन सूर्यदेव की भी पूजा करने और सूर्योदय के समय अर्घ्य देने से शुभ परिणाम प्राप्त होता है. इस दिन जो भी व्यक्ति की पूजा करता है और अर्घ्य देता है तो उसका व्यक्तित्व में निखार आता है. रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होता है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो व्यक्तित्व, पिता और ऊर्जा का कारक है. आइए 16 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

16 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (16 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

16 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 04:47 बजे तक, इसके बाद त्रयोदशी तिथि.

16 नवंबर 2025 को वार रविवार है.

16 नवंबर 2025 को हस्त नक्षत्र रात 02:11 बजे तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र.

16 नवंबर 2025 को योग- विष्कुम्भ योग सुबह 06:46 बजे तक. इसके बाद प्रीति योग.

16 नवंबर 2025 को करण- कौलव दोपहर 03:40 बजे तक. प्रातः 04:48 बजे तक तैतिल, इसके बाद गर.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

16 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:45 बजे.

16 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:37 बजे.

16 नवंबर 2025 को रात चंद्रोदय 03:12 बजे.

16 नवंबर 2025 को दोपहर चंद्रास्त 03:13 बजे.

16 नवंबर 2025 को सूर्य का संचरण दोपहर 01:36 तक तुला राशि में, इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर.

16 नवंबर 2025 चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

16 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

16 नवंबर 2025 को वृश्चिक संक्रांति.

16 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

16 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.

16 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:09 से लेकर सुबह 05:57 बजे तक.

16 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 07:31 से लेकर रात 09:17 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

16 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

16 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 04:16 से लेकर सुबह 05:37 बजे तक

16 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 01:33 बजे तक.

16 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 02:54 से लेकर सुबह 04:16 बजे तक.

16 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 04:10 से लेकर सुबह 04:54 बजे तक.

16 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 08:53 से लेकर सुबह 10:39 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

