Aaj Ka Panchang: ये है 16 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज दशमी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 16 September 2025: आज मंगलवार यानी 16 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उसे भय से मुक्ति मिलती है और उसका मन शांत होता है. शारीरिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है. मंगलवार का व्रत करते हैं साधक पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है. हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है और हनुमान जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. मंगलवार दिन मंगल से शुरू होता है जो शौर्य, उर्जा और रक्त के कारक हैं. आइए 16 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

16 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (16 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

16 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी, रात 12:21, 17 सितंबर तक. इसके बाद एकादशी तिथि.

16 सितंबर 2025 को वार मंगलवार है.

16 सितंबर 2025 को नक्षत्र- आद्रा सुबह 06:46 बजे तक, इसका बाद पुनर्वसु नक्षत्र.

16 सितंबर 2025 को योग- वरीयान योग, रात 12:33 बजे, 16 सितंबर तक. इसके बाद परिघ योग.

16 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- आज दशमी तिथि का श्राद्ध.

16 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

16 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:17 बजे.

16 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:25 बजे.

16 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

16 सितंबर 2025 को चंद्रमा- मिथुन राशि में संचार, इसके बाद कर्क राशि पर संचार.

16 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक.

अमृत काल - सुबह 04:03 बजे से लेकर सुबह 05:37 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:41 बजे से लेकर सुबह 05:29 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

16 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

16 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 3:23 बजे से लेकर शाम 4:54 बजे तक.

16 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:50 बजे तक.

16 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:21 बजे से लेकर दोपहर 1:52 बजे तक

16 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक. रात 11:10 बजे से लेकर रात 11:58 बजे तक.

16 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 06:36 बजे से लेकर रात 08:11 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

