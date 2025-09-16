Aaj Ka Panchang: ये है 16 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज दशमी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!
Advertisement
trendingNow12923778
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 16 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज दशमी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 16 September 2025: 16 सितंबर का दिन हनुमान जी और मंगल देव की कृपा से अति शुभ है. आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त व अशुभ मुहूर्त के साथ ही इस दिन योग व राहुकाल कब से कब तक होगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 16, 2025, 05:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 16 September 2025: आज मंगलवार यानी 16 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उसे भय से मुक्ति मिलती है और उसका मन शांत होता है. शारीरिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है. मंगलवार का व्रत करते हैं साधक पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है. हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है और हनुमान जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. मंगलवार दिन मंगल से शुरू होता है जो शौर्य, उर्जा और रक्त के कारक हैं. आइए 16 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

16 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (16 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
16 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी, रात 12:21,  17 सितंबर तक. इसके बाद एकादशी तिथि.
16 सितंबर 2025 को वार मंगलवार है.
16 सितंबर 2025 को नक्षत्र- आद्रा सुबह 06:46 बजे तक, इसका बाद पुनर्वसु नक्षत्र.
16 सितंबर 2025 को योग- वरीयान योग, रात 12:33 बजे, 16 सितंबर तक. इसके बाद परिघ योग.
16 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- आज दशमी तिथि का श्राद्ध.

16 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
16 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:17 बजे. 
16 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:25 बजे.
16 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
16 सितंबर 2025 को चंद्रमा- मिथुन राशि में संचार, इसके बाद कर्क राशि पर संचार. 

Add Zee News as a Preferred Source

16 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक.
अमृत काल - सुबह 04:03 बजे से लेकर सुबह 05:37 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:41 बजे से लेकर सुबह 05:29 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
16 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
16 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 3:23 बजे से लेकर शाम 4:54 बजे तक.
16 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:50 बजे तक.
16 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:21 बजे से लेकर दोपहर 1:52 बजे तक
16 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक. रात 11:10 बजे से लेकर रात 11:58 बजे तक.
16 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 06:36 बजे से लेकर रात 08:11 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
;