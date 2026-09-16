/Panchang 16 September 2026: आज विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग में दिन की शुरुआत, जानें राहुकाल कब से कब तक

16 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:17 बजे तक

16 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:26 बजे तक

16 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - सुबह 10:52 बजे

16 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - रात 09:42 बजे

16 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.

16 सितंबर 2026 को चंद्रमा का सुबह 10:49 बजे तक तुला राशि में संचरण और फिर वृश्चिक राशि में गोचर.

(अगल-अगल जगहों पर सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है.)