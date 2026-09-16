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Panchang 16 September 2026: आज विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग में दिन की शुरुआत, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 16 September 2026: आज 16 सितंबर 2026, बुधवार के दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि है. इस दिन कौन से शुभ-अशुभ योग व मुहूर्त बन रहे हैं और आज के दिन राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है? आइए दैनिक पंचाग से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 16, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 16 September 2026: आज विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग में दिन की शुरुआत, जानें राहुकाल कब से कब तक
Image Credit: ZEE News

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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