/Panchang 16 September 2026: आज विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग में दिन की शुरुआत, जानें राहुकाल कब से कब तक

16 September 2026 ka Panchang: आज 16 सितंबर 2026 को बुधवार दिन है जो भगवान गणेश को समर्पित है. आज का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करते हैं उनके जीवन की सभी विघ्न-बाधाओं का अंत होता है और कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. आइए दैनिक पंचाग से जानें आज कौन-कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और आज के दिन राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.
16 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि सुबह 08:59 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद शुक्ल षष्ठी तिथि.
16 सितंबर 2026 का वार - बुधवार
16 सितंबर 2026 का नक्षत्र - विशाखा नक्षत्र शाम 05:22 बजे तक, इसके बाद अनुराधा का प्रारंभ होगा.
16 सितंबर 2026 को योग- वैधृति योग दोपहर 12:22 बजे तक, इसके बाद विष्कुम्भ योग का प्रारंभ होगा.
16 सितंबर 2026 को करण- बालव सुबह 08:59 बजे तक, इसके बाद कौलव रात 09:50 बजे तक तैतिल.
16 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:17 बजे तक
16 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:26 बजे तक
16 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - सुबह 10:52 बजे
16 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - रात 09:42 बजे
16 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
16 सितंबर 2026 को चंद्रमा का सुबह 10:49 बजे तक तुला राशि में संचरण और फिर वृश्चिक राशि में गोचर.
(अगल-अगल जगहों पर सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
16 सितंबर 2026 को अभिजीत काल - Nil
16 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 07:53 बजे से सुबह 09:37 बजे तक.
16 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:41 बजे से सुबह 05:29 बजे तक.
16 सितंबर 2026 को राहुकाल - दोपहर 12:21 बजे से शाम 01:52 बजे तक
16 सितंबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 07:48 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
16 सितंबर 2026 को कुलिक - सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक
16 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक.
16 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- रात 09:47 बजे से रात 11:33 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)