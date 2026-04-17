Aaj Ka Panchang 17 April 2026: वैशाख अमावस्या तिथि भगवान विष्णु की पूजा करने, स्नान-दान करने के लिए विशेष है. ऐसा करने से सारे पाप नष्ट होते हैं. जानिए इस साल वैशाख अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त और शुभ-अशुभ योग, काल.
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Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार को है. यह दिन पितरों के श्राद्ध-तर्पण, दान-पुण्य के लिए विशेष है. साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं. पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि पर स्नान-दान का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल की सुबह 4 बजकर 25 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 09 मिनट तक रहेगा. साथ ही आज शुक्रवार है, जो कि धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा का दिन है. जानें आज के योग, काल समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 17 अप्रैल की शाम 05:21 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी और इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार
आज के ग्रह गोचर - मेष राशि में सूर्य व चंद्रमा की युति से अमावस्या योग बन रहा है. इसके अलावा मीन राशि में मंगल, शनि और बुध की युति त्रिग्रही योग बना रही है. साथ ही आज शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद से चौथे पद में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - 17 अप्रैल की दोपहर 12:02 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - 17 अप्रैल की सुबह 07:21 बजे तक वैधृति योग रहेगा. इसके बाद विष्कुम्भ योग प्रारंभ होगा.
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सूर्योदय - सुबह 06:08 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:44 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 05:37 बजे
चन्द्रास्त - शाम 06:48 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
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ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:31 बजे से 05:19 बजे तक
अमृत काल - सुबह 10:13 बजे से 11:42 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से 12:51 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:51 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 3:35 बजे से शाम 5:09 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:42 बजे से 09:17 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:39 बजे से 09:30 बजे तक, दोपहर 12:51 बजे से 01:42 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 06:05 बजे से 07:32 बजे तक
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)