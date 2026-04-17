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Hindi Newsधर्मAaj ka Panchang: वैशाख अमावस्‍या पर बन रहे कई शुभ-अशुभ योग, स्‍नान-दान मुहूर्त के साथ देखें 17 अप्रैल का पूरा पंचांग

Aaj ka Panchang: वैशाख अमावस्‍या पर बन रहे कई शुभ-अशुभ योग, स्‍नान-दान मुहूर्त के साथ देखें 17 अप्रैल का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 17 April 2026: वैशाख अमावस्‍या तिथि भगवान विष्‍णु की पूजा करने, स्‍नान-दान करने के लिए विशेष है. ऐसा करने से सारे पाप नष्‍ट होते हैं. जानिए इस साल वैशाख अमावस्‍या पर स्‍नान-दान मुहूर्त और शुभ-अशुभ योग, काल.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:00 AM IST
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वैशाख अमावस्‍या पर करें भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी की पूजा.
वैशाख अमावस्‍या पर करें भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी की पूजा.

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्‍या 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार को है. यह दिन पितरों के श्राद्ध-तर्पण, दान-पुण्‍य के लिए विशेष है. साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं. पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि पर स्नान-दान का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल की सुबह 4 बजकर 25 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 09 मिनट तक रहेगा. साथ ही आज शुक्रवार है, जो कि धन की देवी मां लक्ष्‍मी की पूजा का दिन है. जानें आज के योग, काल समेत पूरा पंचांग. 

17 अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 17 April 2026)   

आज की तिथि - 17 अप्रैल की शाम 05:21 बजे तक अमावस्‍या तिथि रहेगी और इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - शुक्रवार 

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आज के ग्रह गोचर - मेष राशि में सूर्य व चंद्रमा की युति से अमावस्‍या योग बन रहा है. इसके अलावा मीन राशि में मंगल, शनि और बुध की युति त्रिग्रही योग बना रही है. साथ ही आज शनि उत्‍तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद से चौथे पद में प्रवेश करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 17 अप्रैल की दोपहर 12:02 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - 17 अप्रैल की सुबह 07:21 बजे तक वैधृति योग रहेगा. इसके बाद विष्कुम्भ योग प्रारंभ होगा. 

(यह भी पढ़ें: दशकों बाद बना ग्रहों का महासंयोग, अगले 10 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे मील का पत्‍थर, सही फैसला दिलाएगा बड़ा फायदा)

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 06:08 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:44 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 05:37 बजे
चन्द्रास्त - शाम 06:48 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

(यह भी पढ़ें: मंगल बुध की खास युति, इन 4 राशियों का बढ़ेगा पैसा और पावर, मुश्किल काम भी होंगे आसान

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:31 बजे से 05:19 बजे तक
अमृत काल - सुबह 10:13 बजे से 11:42 बजे तक 
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से 12:51 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 10:51 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 3:35 बजे से शाम 5:09 बजे तक 
कुलिक - सुबह 07:42 बजे से 09:17 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:39 बजे से 09:30 बजे तक, दोपहर 12:51 बजे से 01:42 बजे तक 
वर्ज्यम् - सुबह 06:05 बजे से 07:32 बजे तक 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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