Aaj Ka Panchang: ये है 17 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, सिंह संक्रांति का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक
Aaj Ka Panchang: ये है 17 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, सिंह संक्रांति का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Panchang 17 August 2025: 17 अगस्त का दिन शुभ है. रविवार के दिन तिथि , योग और नक्षत्र क्या रहने वाला है, इस दिन सिंह संक्रांति है. ऐसे में आइए जानें इस दिन शुभ अशुभ मुहूर्त कौन से होंगे और राहुकाल कब से कब तक होने वाला है. इसके लिए आइए जानें पूरा दैनिक पंचांग.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:38 PM IST
17 August 2025 Ka Panchang
17 August 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 17 August 2025: रविवार, 17 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है, इस दिन सिंह संक्रांति होने वाला है. इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी. रविवार के दिन की शुरुआत यश कीर्ति स्वास्थ्य के कारक ग्रह सूर्य से होती है. इस दिन मां दुर्गा और सूर्यदेव कीकी पूजा करने का विशेष महत्व है. सूर्यदेव की पूजा करने से जातकों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. जातकों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है. आइए 17 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

17 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (17 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
17 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण नवमी- 07:25 तक.
17 अगस्त 2025 को वार रविवार है.
17 अगस्त 2025 को रोहिणी नक्षत्र.
17 अगस्त 2025 को योग- व्याघात योग. 
17 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:55 AM बजे. 
17 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 06:54 PM बजे.
17 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं.
17 अगस्त 2025 को चंद्रमा वृषभ राशि में होगा.

17 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त
17 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त: 11:58 AM से लेकर 12:50 PM तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
17 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त
17 अगस्त 2025 को राहु काल: 05:16 PM से लेकर 06:54 PM तक. 
17 अगस्त 2025 कोगुलिक काल- 03:39 PM से लेकर 05:16 PM तक.
17 अगस्त 2025 कोयमगण्ड- 12:24 PM से लेकर 14:01 PM तक.
17 अगस्त 2025 को दूर मुहूर्तम्- 16:59 PM से लेकर 05:01 PM तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

17 August 2025 Ka Panchang

