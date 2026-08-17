/Panchang 17 August 2026: नागपंचमी पर कब से कब तक रहेगा राहुकाल? जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त!

17 August 2026 ka Panchang: 17 August 2026 ka Panchang: आज सोमवार यानी 17 अगस्त 2026 को सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. आज सावन सोमवार को नाग पंचमी पर्व का संयोग हो रहा है. आज क्या शुभ मुहूर्त, नक्षत्र और योग हैं, सूर्य-चंद्रमा की स्थिति क्या है, आज के दिन व्रत त्योहार कौन से पड़ रहे हैं? इन जानकारियों को हासिल करने के लिए 17 अगस्त 2026 का पूरा दैनिक पंचांग आइए देखें.
17 अगस्त 2026 की तिथि- शाम 05:00 बजे तक श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि है, इसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा.
17 अगस्त 2026 का वार - सोमवार
17 अगस्त 2026 का नक्षत्र - चित्रा नक्षत्र प्रातः 04:58 बजे तक, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
17 अगस्त 2026 को योग- शुभ योग सुबह 03:28 तक, इसके बाद शुक्ल योग का प्रारंभ होगा
17 अगस्त 2026 को करण- बालव शाम 05:00 बजे तक, इसके बाद कौलव.
17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी पर्व है. (पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:04 बजे से लेकर 8:39 बजे तक)
17 अगस्त 2026 को तीसरा सावन सोमवार व्रत रखा जाएगा. शिव पूजा के लिए प्रदोष काल शाम 06:45 से लेकर रात 08:12 बजे तक.
17 अगस्त 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:07 बजे तक
17 अगस्त 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:54 बजे तक
17 अगस्त 2026 को चन्द्रोदय - सुबह 10:17 बजे
17 अगस्त 2026 को चन्द्रास्त - शाम 09:50 बजे
17 अगस्त 2026 को सूर्य का कर्क राशि में से सिंह राशि में गोचर.
17 अगस्त 2026 को चंद्रमा का शाम 04:19 बजे तक कन्या राशि में, इसके बाद तुला राशि में गोचर.
(शहर के अनुसार उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
17 अगस्त 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:31 बजे से 05:19 बजे तक
17 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से लेकर दोपहर 12:56 बजे तक
17 अगस्त 2026 को अमृत काल - रात 10:15 बजे से रात 11:56 बजे तक.
17 अगस्त 2026 को रवि योग सुबह 05:51 बजे से लेकर 08:04 बजे तक.
17 अगस्त 2026 को शुभ योग पूरे दिन.
17 अगस्त 2026 को राहुकाल - सुबह 07:43 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
17 अगस्त 2026 को यम गण्ड - सुबह 10:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
17 अगस्त 2026 को कुलिक - दोपहर 02:06 बजे से दोपहर 03:42 बजे तक
17 अगस्त 2026 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:56 बजे से दोपहर 01:47 बजे तक. दोपहर 03:29 बजे से शाम 04:20 बजे तक
17 अगस्त 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 12:13 बजे से दोपहर 01:54 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)