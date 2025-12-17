Aaj Ka Panchang: ये है 17 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज बुध प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 17 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज बुध प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 17 December 2025: 17 दिसंबर को बुधवार है और यह दिन गणेश जी की कृपा से अति शुभ है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. आइए जानें 17 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब तक है? जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 17, 2025, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang 17 December 2025:
Aaj Ka Panchang 17 December 2025: बुधवार यानी 17 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और बुध ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से कुंडली से बुध दोष दूर होता है और इस ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो वाणी व्यापार और चंचलता के कारक हैं. आइए 17 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

17 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (17 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
17 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण त्रयोदशी तिथि रात 02:32 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण चतुर्दशी तिथि.
17 दिसंबर 2025 को वार बुधवार है.
17 दिसंबर 2025 को विशाखा नक्षत्र शाम 05:11 बजे तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र.
17 दिसंबर 2025 को योग- सुकर्मा योग दोपहर 02:16 बजे तक. इसके बाद धृति योग.
17 दिसंबर 2025 को करण- गर दोपहर 01:16 बजे तक इसके बाद वणिज रात 02:33 बजे तक. इसके बाद विष्टि. 

17 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार
17 दिसंबर 2025 को बुध प्रदोष व्रत.

दिसंबर 2025 को बुध और चंद्रमा की स्थिति 
17 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:05 बजे. 
17 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:40 बजे.
17 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 04:35 बजे.
17 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर 03:30 बजे.
17 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में संचरण.
17 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का सुबह 10:26 बजे तक तुला राशि में संचरण, इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

17 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
17 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- ...
17 दिसंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 07:19  बजे से लेकर प्रातः 09:07 बजे तक.
17 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:30 से लेकर  सुबह 06:18 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
17 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
17 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 01:42 बजे तक
17 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 8:25 से लेकर सुबह 09:44 बजे तक.
17 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 12:22 बजे तक. 
17 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:44 बजे तक.
17 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- रात 09:40 से लेकर रात 11:28 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

