Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 17 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज फाल्गुन अमावस्या और सूर्य ग्रहण, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang: ये है 17 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज फाल्गुन अमावस्या और सूर्य ग्रहण, राहुकाल कब?

Panchang 17 February 2026: आज मंगलवार दिन है. मंगलवार का दिन हनुमान जी की कृपा से अति शुभ माना जाता है. 17 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, शुभ अशुभ योग और नक्षत्र क्या रहने वाला है, राहुकाल कब से कब तक होगा. इस कड़ी में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 17 February 2026: 17 फरवरी 2026 यानी आज मंगलवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं उन्हें दुखों से मुक्ति मिलती है. कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती. मंगलवार का दिन मंगल से शुरू होता है जो शौर्य और अत्मविश्वास के कारक हैं. आइए 17 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

17 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (17 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
17 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन अमावस्या तिथि शाम 05:30 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि.
17 फरवरी 2026 को वार मंगलवार.
17 फरवरी 2026 को धनिष्ठा नक्षत्र रात 09:16 बजे तक, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र.
17 फरवरी 2026 को योग- परिघ योग बीच बीच रात्रि 12:28 बजे तक. इसके बाद शिव योग.
17 फरवरी 2026 को करण- नाग शाम 05:31 बजे तक, किस्तुघन सुबह 05:18 बजे तक, इसके बाद बव.

17 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
17 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:01 बजे. 
17 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:19 बजे.
17 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 06:49 बजे.
17 फरवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 06:21 बजे.
17 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
17 फरवरी 2026 को चंद्रमा सुबह 09:05 बजे तक मकर राशि में इसके बाद कुंभ राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

17 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
17 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक.
17 फरवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 10:39 से लेकर सुबह 12:17 बजे तक.
17 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:24 से लेकर सुबह 06:12 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
17 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
17 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:30 बजे से लेकर शाम 04:55 बजे तक.
17 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:51 बजे से लेकर सुबह 11:16 बजे तक.
17 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.
17 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:17 बजे से सुबह 10:02 बजे तक. रात 11:24 बजे से बीच रात 12:15 बजे तक.
17 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 04:28 बजे से लेकर सुबह 06:04 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

