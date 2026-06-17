Aaj Ka Panchang 17 june 2026: ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि 17 जून की रात 09:38 बजे तक रहेगी और इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. तिथि के आधार पर आज महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी. साथ ही बुधवार होने से आज के दिन के देवता विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करना विशेष फल देगा. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज का तिथि, योग, नक्षत्र, राहुकाल आदि जरूरी जानकारियां.
आज की तिथि - सुबह 09:38 बजे तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर करेंगे.
आज का नक्षत्र - दोपहर 01:36 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 08:50 बजे तक ध्रुव योग रहेगा और उसके बाद व्याघात योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे
सूर्यास्त - दोपहर 07:10 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 07:47 बजे
चन्द्रास्त - रात 09:44 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से 04:57 बजे तक
अमृत काल - सुबह 11:28 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक, सुबह 05:40 बजे से 07:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
राहुकाल - दोपहर 12:27 बजे से 02:08 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:25 बजे से 09:06 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:47 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से 12:54 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 08:54 बजे से 10:22 बजे तक
तैतिल - 16 जून की रात 12:52 बजे से अगले दिन 17 जून की सुबह 11:12 बजे तक
गर - सुबह 11:12 बजे से रात 09:39 बजे तक
वणिज - रात 09:39 बजे से 18 जून की सुबह 08:14 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)