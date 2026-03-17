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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 17 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक शिवरात्रि व्रत, राहुकाल कब से कब तक जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 17 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक शिवरात्रि व्रत, राहुकाल कब से कब तक जानें

Panchang 17 March 2026: आज मंगलवार है और आज का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित हैं. 17 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग, शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या होंगे, राहुकाल का समय कब से कब तक होगा? इस बारे में हम सबकुछ विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:30 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Aaj Ka Panchang 17 March 2026: आज यानी 17 मार्च 2026, मंगलवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज किन नक्षत्रों का संयोग हो रहा है और योग कौन से बन रहे हैं, आज मुहूर्त क्या होंगे. ये सारी जानकारियां पंचांग से पाई जा सकती हैं. ऐसे में आइए जानें आज की तिथि क्या है, योग और नक्षत्र क्या हैं, शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.

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दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज मंगलवार है और इस दिन की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है जो शौर्य और साहस के कारक ग्रह हैं. इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का नियम है. जो भी भक्त आज यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन संकट दूर होते हैं और कुंडली में मंगल की स्थिति संतुलित होती है. आज मासिक शिवरात्रि व्रत का भी अति शुभ संयोग हो रहा है. आइए 17 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से जानें.

17 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (17 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
17 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह  09:23 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.
17 मार्च 2026 को वार- मंगलवार.
17 मार्च 2026 को नक्षत्र- शतभिषा नक्षत्र सुबह  06:09 बजे तक. इसके बाद पूर्वभाद्रपदा.
17 मार्च 2026 को योग- सिद्ध योग सुबह  08:14 बजे तक. इसके बाद साध्य योग.
17 मार्च 2026 को करण- वणिज सुबह 09:23 बजे तक, इसके बाद विष्टि रात 08:59 बजे तक, इसके बाद शकुनि.

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17 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
17 मार्च 2026 को मासिक शिवरात्रि व्रत.

17 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
17 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:37 बजे. 
17 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:32 बजे.
17 मार्च 2026 को चंद्रोदय प्रातः 05:20 बजे.
17 मार्च 2026 को चंद्रस्त शाम 05:05 बजे.
17 मार्च 2026 को सूर्य का मीन राशि में संचरण.
17 मार्च 2026 को मंगल का पूरा दिन-रात कुंभ राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

17 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
17 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:11 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक.
17 मार्च 2026 को अमृत काल- रात 11:00 बजे से लेकर बीच रात 12:35 बजे तक.
17 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:00 से लेकर सुबह 05:48 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
17 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
17 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:34 बजे से लेकर शाम 05:03 बजे तक.
17 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:36 बजे से लेकर दोपहर 11:05 बजे तक.
17 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 12:35 बजे से लेकर दोपहर 02:04 बजे तक.
17 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:00 बजे से सुबह 09:48 बजे तक. रात 11:22 बजे से बीच रात 12:10 बजे तक.
17 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 01:30 बजे से लेकर दोपहर 03:05 बजे तक.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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