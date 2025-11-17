Aaj Ka Panchang: ये है 17 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक शिवरात्रि, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 17 November 2025: सोमवार का दिन यानी 17 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को महादेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा करने और चंद्रोदय के समय दूध से अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है. जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन महादेव की पूजा करते हैं तो जीवन के सभी बाधाओं का अंत होने लगता है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता का कारक है. आइए 17 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

17 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (17 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

17 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी तिथि.

17 नवंबर 2025 को वार सोमवार है.

17 नवंबर 2025 को चित्रा नक्षत्र सुबह 05:01 बजे तक, इसके बाद स्वाति नक्षत्र.

17 नवंबर 2025 को योग- प्रीति योग सुबह 07:22 बजे तक. इसके बाद आयुष्मान योग.

17 नवंबर 2025 को करण- गर शाम 05:59 बजे तक. इसके बाद वणिज.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति

17 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:46 बजे.

17 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:37 बजे.

17 नवंबर 2025 को रात चंद्रोदय 04:03 बजे.

17 नवंबर 2025 को दोपहर चंद्रास्त 03:43 बजे.

17 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

17 नवंबर 2025 03:35 PM तक कन्या राशि में चंद्रमा का संचरण. इसके बाद तुला राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

17 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

17 नवंबर 2025 को मासिक शिवरात्रि है.

17 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

17 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.

17 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:09 से लेकर सुबह 05:57 बजे तक.

17 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 09:51 से लेकर रात 11:38 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

17 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

17 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 08:07 से लेकर सुबह 09:28 बजे तक

17 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:11 बजे तक.

17 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 01:33 से लेकर दोपहर 2:54 बजे तक.

17 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:33 से लेकर दोपहर 01:16 बजे तक. दोपहर 02:43 से लेकर दोपहर 03:27 बजे तक.

17 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 12:55 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

