Aaj Ka Panchang: ये है 17 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज एकादशी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 17 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज एकादशी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 17 September 2025: 17 सितंबर का दिन गणेश जी और बुध देव की कृपा से अति शुभ है. आज बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त व अशुभ मुहूर्त के साथ ही इस दिन योग व राहुकाल कब से कब तक होगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:36 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 17 September 2025: आज बुधवार यानी 17 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. बुधवार को गणेश जी की पूजा की जाती है. बुधवार के दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उसके काम में आ रही बाधाओं का अंत हो जाता है. बुद्धि बढ़ती है. बुधवार का व्रत करते हैं साधक पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है. गणेश जी की पूजा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और गणेश जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. बुधवार दिन बुध से शुरू होता है जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं. आइए 17 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

17 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (17 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
17 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि, रात 11:39 बजे तक. इसके बाद द्वादशी तिथि.
17 सितंबर 2025 को वार बुधवार है.
17 सितंबर 2025 को नक्षत्र- पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 06:26 बजे तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र.
17 सितंबर 2025 को योग- परिघ योग, रात 10:55 बजे तक, इसके बाद शिव योग.

17 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- 
17 सितंबर 2025 को आज एकादशी तिथि का श्राद्ध. 
17 सितंबर 2025 को इंदिरा एकादशी व्रत रखा जाएगा.

17 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
17 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:07 बजे. 
17 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:24 बजे.
17 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं.
17 सितंबर 2025 को चंद्रमा का कर्क राशि में संचार. 

17 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - नहीं है.
अमृत काल - रात 12:06 बजे से लेकर रात 01:42 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:41 बजे से लेकर सुबह 05:29 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
17 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
17 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:21 बजे से लेकर दोपहर 1:52 बजे तक.
17 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह नबजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
17 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 10:50 बजे से लेकर दोपहर 12:21 बजे तक
17 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक.
17 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 02:28 बजे से लेकर शाम 04:04 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर दीपदान एक चमत्कारी उपाय! मिट जाएगा पितृदोष का नामोनिशान, घर आएगी समृद्धि

;