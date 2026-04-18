Aaj Ka Panchang 18 April 2026: 18 अप्रैल 2026, शनिवार से वैशाख महीने का शुक्‍ल पक्ष शुरू हो रहा है. इस महीने के बाकी 15 दिनों में अक्षय तृतीया समेत कई बड़े व्रत-त्‍योहार मनेंगे. प्रतिपदा तिथि की शुरुआत ही प्रीति योग और मीन राशि में बने चतुर्ग्रही योग से हो रही है. आज मीन राशि में मंगल, बुध, शनि और नेप्‍च्‍यून ग्रह युति कर रहे हैं. वहीं शनिवार का दिन होने से शनि देव की पूजा की जाएगी, जिससे शनि दोष दूर होगा और तरक्‍की के योग बनेंगे. पढ़ें 18 अप्रैल का पंचांग.

18 अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 18 April 2026)

आज की तिथि - 18 अप्रैल की दोपहर 02:10 बजे तक शुक्‍ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी और उसके बाद शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.

आज का वार - शनिवार

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे. वहीं गुरु की राशि मीन में मंगल, बुध, शनि और नेप्‍च्‍यून ग्रह मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे. सूर्य मेष राशि में संचरण करेंगे.

आज का नक्षत्र - 18 अप्रैल की सुबह 09:42 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज के योग - 18 अप्रैल की रात 11:55 बजे तक प्रीति योग रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 06:07 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:44 बजे

चन्द्रोदय - 18 अप्रैल की सुबह 06:18 बजे

चन्द्रास्त - 18 अप्रैल की शाम 07:56 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:30 बजे से 05:18 बजे तक

अमृत काल - तड़के सुबह 02:52 बजे से 04:18 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से 12:51 बजे तक

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आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 09:16 बजे से 10:51 बजे तक

यम गण्ड - दोपहर 02:00 बजे से 03:35 बजे तक

कुलिक - सुबह 06:07 बजे से 07:42 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुब‍ह 07:48 बजे से 08:39 बजे तक

वर्ज्यम् - सुबह 06:05 बजे से 07:32 बजे तक , शाम 06:17 बजे से 07:43 बजे तक

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)