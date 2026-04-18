Advertisement
trendingNow13182311
Hindi Newsधर्म18 April Ka Panchang : वैशाख शुक्‍ल पक्ष शुरू, प्रतिपदा तिथि पर बना प्रीति और आयुष्‍मान योग, देखें शनिवार का पंचांग

18 April Ka Panchang : वैशाख शुक्‍ल पक्ष शुरू, प्रतिपदा तिथि पर बना प्रीति और आयुष्‍मान योग, देखें शनिवार का पंचांग

Panchang Today: आज वैशाख मास के शुक्‍ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. 18 अप्रैल के पंचांग के अनुसार प्रीति योग और आयुष्‍मान योग बन रहा है. साथ ही अश्विनी नक्षत्र रहेगा. यहां देखें आज का पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

18 April Ka Panchang : वैशाख शुक्‍ल पक्ष शुरू, प्रतिपदा तिथि पर बना प्रीति और आयुष्‍मान योग, देखें शनिवार का पंचांग

Aaj Ka Panchang 18 April 2026: 18 अप्रैल 2026, शनिवार से वैशाख महीने का शुक्‍ल पक्ष शुरू हो रहा है. इस महीने के बाकी 15 दिनों में अक्षय तृतीया समेत कई बड़े व्रत-त्‍योहार मनेंगे. प्रतिपदा तिथि की शुरुआत ही प्रीति योग और मीन राशि में बने चतुर्ग्रही योग से हो रही है. आज मीन राशि में मंगल, बुध, शनि और नेप्‍च्‍यून ग्रह युति कर रहे हैं. वहीं शनिवार का दिन होने से शनि देव की पूजा की जाएगी, जिससे शनि दोष दूर होगा और तरक्‍की के योग बनेंगे. पढ़ें 18 अप्रैल का पंचांग. 

18 अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 18 April 2026)   

आज की तिथि - 18 अप्रैल की दोपहर 02:10 बजे तक शुक्‍ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी और उसके बाद शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - शनिवार 

Add Zee News as a Preferred Source

आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे. वहीं गुरु की राशि मीन में मंगल, बुध, शनि और नेप्‍च्‍यून ग्रह मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे. सूर्य मेष राशि में संचरण करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 18 अप्रैल की सुबह 09:42 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - 18 अप्रैल की रात 11:55 बजे तक प्रीति योग रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होगा. 

(यह भी पढ़ें: सालों बाद अक्षय तृतीया पर शुक्र-चंद्र की वृषभ में युति! बन रहे 2 राजयोग, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 06:07 बजे 
सूर्यास्त - शाम 06:44 बजे 
चन्द्रोदय - 18 अप्रैल की सुबह 06:18 बजे 
चन्द्रास्त - 18 अप्रैल की शाम 07:56 बजे 
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:30 बजे से 05:18 बजे तक
अमृत काल - तड़के सुबह 02:52 बजे से 04:18 बजे तक 
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से 12:51 बजे तक

(यह भी पढ़ें: जन्मतारीख का ये कॉम्बिनेशन बना देता है राजा! गरीब घर में जन्म लेकर भी बनते हैं गाड़ी-बंगले के मालिक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 09:16 बजे से 10:51 बजे तक 
यम गण्ड - दोपहर 02:00 बजे से 03:35 बजे तक
कुलिक - सुबह 06:07 बजे से 07:42 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुब‍ह 07:48 बजे से 08:39 बजे तक 
वर्ज्यम् - सुबह 06:05 बजे से 07:32 बजे तक , शाम 06:17 बजे से 07:43 बजे तक 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Panchang

Trending news

क्या 'महिला आरक्षण' पर हार कर भी जीत गई BJP? मिशन '2029' में किस तरह मिलेगा फायदा
Women Reservation Bill 2026
क्या 'महिला आरक्षण' पर हार कर भी जीत गई BJP? मिशन '2029' में किस तरह मिलेगा फायदा
क्या परिसीमन बिल के नाम पर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को जानबूझकर हवा दी गई?
DNA
क्या परिसीमन बिल के नाम पर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को जानबूझकर हवा दी गई?
देश की महिलाओं को सियासत ने हरा दिया! महिला आरक्षण कैसे 'परिसीमन' की भेंट चढ़ गया?
Women Reservation Bill 2026
देश की महिलाओं को सियासत ने हरा दिया! महिला आरक्षण कैसे 'परिसीमन' की भेंट चढ़ गया?
क्वालिटी चेक के नाम पर केवल दिखावा करती हैं चिप्स कंपनियां? कैसे हो रही चूक
DNA
क्वालिटी चेक के नाम पर केवल दिखावा करती हैं चिप्स कंपनियां? कैसे हो रही चूक
तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, मौत के मुंह में समाए केरलम से घूमने आए पर्यटक
tamil nadu accident
तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, मौत के मुंह में समाए केरलम से घूमने आए पर्यटक
देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़
India Interesting Facts in Hindi
देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान?
Women Reservation Bill
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान?
लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?
Women Reservation Bill
लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?
विपक्ष ने क्यों नहीं पास होने दिया महिला आरक्षण बिल? कांग्रेस ने बताया 'गेम प्लान'
Women Reservation Bill
विपक्ष ने क्यों नहीं पास होने दिया महिला आरक्षण बिल? कांग्रेस ने बताया 'गेम प्लान'
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?
Women Reservation Bill 2026
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?