Aaj Ka Panchang: ये है 18 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, महादेव की साधना का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 18 August 2025: सोमवार, 18 अगस्त 2025 का दिन कई मायनों में अति शुभ होने वाला है. इस दिन की शुरुआत मन और माता के कारक ग्रह चंद्रमा से होती है. सोमवार दिन के स्वामी महादेव हैं ऐसे में इस दिन अगर महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाए तो जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और महादेव प्रसन्न होकर भक्त पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं. वहीं इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है. आइए 18 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

18 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (18 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

18 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण दशमी तिथि- शाम 05:22 तक.

18 अगस्त 2025 को वार सोमवार है.

18 अगस्त 2025 को नक्षत्र मृगशिरा है जो 02:06 AM, अगस्त 19 तक है फिर आर्द्रा नक्षत्र होगा.

18 अगस्त 2025 को योग- हर्षण योग 11:00 PM तक, इसके बाद वज्र योग होगा.

18 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:52 AM बजे.

18 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 06:58 PM बजे.

18 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं.

18 अगस्त 2025 को चंद्रमा वृषभ राशि में होगा.

18 अगस्त 2025 को चंद्रोदय - 12:46 AM को होगा.

18 अगस्त 2025 को चंद्रोस्त - 3:07 PM को होगा.

18 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

18 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त - 12:05 PM से लेकर 12:56 PM तक.

18 अगस्त 2025 को अमृत काल - 05:43 PM से लेकर 07:14 PM तक.

18 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त - 04:32 AM से लेकर 05:20 AM तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

18 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त

18 अगस्त 2025 को राहु काल: 7:43 AM से लेकर 9:19 AM तक.

18 अगस्त 2025 को यम गण्ड - 10:55 AM से लेकर 12:30 PM तक.

18 अगस्त 2025 को कुलिक - 2:06 PM से लेकर 3:41 PM तक.

18 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - 12:56 PM से लेकर 01:47 PM, 03:29 PM से लेकर 04:20 PM तक.

18 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - 08:36 AM से लेकर 10:07 AM तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

