Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 18 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक शिवरात्रि व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 18 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक शिवरात्रि व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 18 December 2025: 18 दिसंबर को गुरुवार है और यह दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. आइए जानें 18 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब तक है? जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Dec 18, 2025, 06:00 AM IST
18 December 2025 Ka Panchang
18 December 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 18 December 2025: गुरुवार यानी 18 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और गुरु बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली से गुरु बृहस्पति दोष दूर होता है और इस ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होगा जो ज्ञाम के कारक हैं. आइए 18 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

18 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (18 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
18 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 04:59 बजे, इसके बाद पौष अमावस्या तिथि.
18 दिसंबर 2025 को वार गुरुवार है.
18 दिसंबर 2025 को अनुराधा नक्षत्र रात 08:06  बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र.
18 दिसंबर 2025 को योग- धृति योग शाम 03:05 बजे तक. इसके बाद शूल योग.
18 दिसंबर 2025 को करण- विष्टि शाम 03:47 बजे तक इसके बाद शकुनि सुबह 04:59 बजे तक. इसके बाद चतुष्पद. 

18 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार
18 दिसंबर 2025 को मासिक शिवरात्रि व्रत.

दिसंबर 2025 को गुरु और चंद्रमा की स्थिति 
18 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:06 बजे. 
18 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:40 बजे.
18 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 5:29 बजे.
18 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त शाम 4:13 बजे.
18 दिसंबर 2025 को गुरु का धनु राशि में संचरण.
18 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

18 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
18 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:02 से लेकर  दोपहर 12:44 बजे तक.
18 दिसंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 08:25 बजे से लेकर प्रातः 10:13 बजे तक.
18 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:30 से लेकर  सुबह 06:18 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
18 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
18 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 01:42 से लेकर शाम 03:01 बजे तक
18 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 07:06 से लेकर सुबह 08:25 बजे तक.
18 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:44 से लेकर सुबह 11:04 बजे तक. 
18 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:37 से लेकर सुबह 11:19 बजे तक. दोपहर 02:51 से लेकर दोपहर 03:33 बजे तक.
18 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- रात 02:20 से लेकर सुबह 04:07 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
aaj ka panchang

