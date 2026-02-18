Aaj Ka Panchang: ये है 18 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज चंद्र दर्शन, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang 18 February 2026: 18 फरवरी 2026 यानी आज बुधवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. बुधवार को गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं उनके दुख दूर होते हैं और रुके हुए काम पूरे होते हैं. कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती. बुधवार का दिन बुध से शुरू होता है जो बुद्धि और वाणी के कारक हैं. आइए 18 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

18 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (18 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

18 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि शाम 04:57 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि.

18 फरवरी 2026 को वार बुधवार.

18 फरवरी 2026 को शतभिषा नक्षत्र रात 09:16 बजे तक, इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र.

18 फरवरी 2026 को योग- शिव योग रात 10:44 बजे तक. इसके बाद सिद्ध योग.

18 फरवरी 2026 को करण- बव शाम 04:58 बजे तक, बालव सुबह 04:31 बजे तक, इसके बाद कौलव.

18 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.

18 फरवरी 2026 को चंद्र दर्शन.

18 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

18 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:01 बजे.

18 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:20 बजे.

18 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 7:24 बजे.

18 फरवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 7:18 बजे.

18 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

18 फरवरी 2026 को चंद्रमा का कुंभ राशि में पूरा दिन रात संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

18 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

18 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil

18 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:21 से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.

18 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:24 से लेकर सुबह 06:12 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

18 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

18 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.

18 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:26 बजे से लेकर सुबह 09:50 बजे तक.

18 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.

18 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:03 बजे तक.

18 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 03:33 बजे से लेकर सुबह 05:07 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

