Aaj Ka Panchang: ये है 18 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज चंद्र दर्शन, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang: ये है 18 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज चंद्र दर्शन, राहुकाल कब?

Panchang 18 February 2026: आज बुधवार दिन है. बुधवार का दिन गणेश जी की कृपा से अति शुभ माना जाता है. 18 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, शुभ अशुभ योग के साथ ही नक्षत्र क्या रहने वाला है, राहुकाल कब से कब तक होगा, आइए कड़ी में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे.

Feb 18, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 18 February 2026: 18 फरवरी 2026 यानी आज बुधवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. बुधवार को गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं उनके दुख दूर होते हैं और रुके हुए काम पूरे होते हैं. कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती. बुधवार का दिन बुध से शुरू होता है जो बुद्धि और वाणी के कारक हैं. आइए 18 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

18 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (18 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
18 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि शाम 04:57 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि.
18 फरवरी 2026 को वार बुधवार.
18 फरवरी 2026 को शतभिषा नक्षत्र रात 09:16 बजे तक, इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र.
18 फरवरी 2026 को योग- शिव योग रात 10:44 बजे तक. इसके बाद सिद्ध योग.
18 फरवरी 2026 को करण- बव शाम 04:58 बजे तक, बालव सुबह 04:31 बजे तक, इसके बाद कौलव.

18 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.
18 फरवरी 2026 को चंद्र दर्शन.

18 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
18 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:01 बजे. 
18 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:20 बजे.
18 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 7:24 बजे.
18 फरवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 7:18 बजे.
18 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
18 फरवरी 2026 को चंद्रमा का कुंभ राशि में पूरा दिन रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

18 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
18 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil
18 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:21 से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.
18 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:24 से लेकर सुबह 06:12 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
18 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
18 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.
18 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:26 बजे से लेकर सुबह 09:50 बजे तक.
18 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.
18 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:03 बजे तक.
18 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 03:33 बजे से लेकर सुबह 05:07 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- कहां बिना बुलावे के भी जानें में नहीं करना चाहिए संकोच, जीवन की दुविधाएं होती हैं दूर, जानें कौन सी है वो जगहें?

और पढ़ें- Shukra Astrology: रिश्ते में खटास और बार बार हो रहा है ब्रेकअप, इस ग्रह के कारण प्रेम जीवन हो रहा बर्बाद, जानें क्या करें

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

