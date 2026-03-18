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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 18 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज दर्श अमावस्या, राहुकाल कब से कब तक जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 18 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज दर्श अमावस्या, राहुकाल कब से कब तक जानें

Panchang 18 March 2026: आज बुधवार है और आज का दिन प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित हैं. 18 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग, राहुकाल का समय कब से कब तक होगा? इस बारे में सब विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:30 AM IST
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Hindi Panchang 18 March 2026
Hindi Panchang 18 March 2026

Aaj Ka Panchang 18 March 2026: आज यानी 18 मार्च 2026, बुधवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, कौन से नक्षत्रों का संयोग हो रहा है और शुभ-अशुभ योग कौन से बन रहे हैं. ये सारी जानकारियां पंचांग से हासिल की जा सकती हैं. ऐसे में आज की तिथि क्या है, योग, नक्षत्र और शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या है व राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है, आइए जानें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज बुधवार है जो बुध ग्रह से होता है. बुध ग्रह बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का नियम है. जो भी भक्त आज गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से संकट दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. आज दर्श अमावस्या है. आइए 18 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से जानें.

18 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (18 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
18 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह  08:25 बजे तक, इसके बाद अमावस्या तिथि.
18 मार्च 2026 को वार- बुधवार.
18 मार्च 2026 को नक्षत्र- पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र सुबह  05:21 बजे तक. इसके बाद उत्तरभाद्रपदा.
18 मार्च 2026 को योग- शुभ योग सुबह  04:01 बजे तक. इसके बाद शुक्ल योग.
18 मार्च 2026 को करण- शकुनि सुबह 08:25 बजे तक, इसके बाद चतुष्पद शाम 07:43 बजे तक, इसके बाद नाग.

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18 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
18 मार्च 2026 को दर्श अमावस्या, चैत्र अमावस्‍या .

18 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
18 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:36 बजे. 
18 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:33 बजे.
18 मार्च 2026 को चंद्रोदय प्रातः 05:55 बजे.
18 मार्च 2026 को चंद्रस्त शाम 06:03 बजे.
18 मार्च 2026 को सूर्यदेव का मीन राशि में संचरण.
18 मार्च 2026 को चंद्रमा का रात 11:36 बजे तक कुंभ राशि में संचरण, इसके बाद मीन राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

18 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
18 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.
18 मार्च 2026 को अमृत काल- रात 09:37 बजे से लेकर रात 11:09 बजे तक.
18 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:59 से लेकर सुबह 05:47 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
18 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
18 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:34 बजे से लेकर दोपहर 02:04 बजे तक.
18 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:06 बजे से लेकर सुबह 09:35 बजे तक.
18 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 11:05 बजे से लेकर दोपहर 12:34 बजे तक.
18 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:11 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक.
18 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 12:20 बजे से लेकर दोपहर 01:53 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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