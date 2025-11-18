Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 18 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 18 November 2025: 18 नवंबर का दिन हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है. 18 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Nov 18, 2025, 06:52 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 18 November 2025: मंगलवार का दिन यानी 18 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उस व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाओं का अंत होने लगता है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति संतुलित होती है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शौर्य और साहत का कारक ग्रह है. आज के दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व भी है. आइए 18 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

18 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (18 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
18 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 07:12 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.
18 नवंबर 2025 को वार मंगलवार है.
18 नवंबर 2025 को स्वाति नक्षत्र.
18 नवंबर 2025 को योग- आयुष्मान योग सुबह 08:08 बजे तक. इसके बाद सौभाग्य योग.
18 नवंबर 2025 को करण- वणिज सुबह 07:12 बजे तक. इसके बाद विष्टि रात 08:27 बजे तक, इसके बाद शकुनि.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति 
18 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:46 बजे. 
18 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:37 बजे.
18 नवंबर 2025 को सुबह चंद्रोदय 4:54 बजे.
18 नवंबर 2025 को शाम चंद्रास्त 04:16 बजे.
18 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
18 नवंबर 2025 को चंद्रमा का तुला राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

18 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार
18 नवंबर 2025 को मासिक शिवरात्रि है.

18 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
18 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:50 से लेकर  दोपहर 12:33 बजे तक.
18 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 10:05 से लेकर रात 11:53 बजे तक.
18 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:11 से लेकर  सुबह 05:59 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
18 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
18 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 02:54 से लेकर शाम 04:15 बजे तक
18 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 09:29 से लेकर सुबह 10:50 बजे तक.
18 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 1:33 बजे तक.
18 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:56 से लेकर सुबह 09:40 बजे तक. रात 10:53 से लेकर रात 11:46 बजे तक.
18 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 11:18 से लेकर दोपहर 01:06 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

