Aaj Ka Panchang: ये है 18 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज द्वादशी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 18 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज द्वादशी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 18 September 2025: 18 सितंबर का दिन विष्णु जी और गुरु बृहस्पति देव की कृपा से अति शुभ है. आज गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. शुभ अशुभ मुहूर्त के साथ ही इस दिन योग व राहुकाल कब से कब तक होगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:46 AM IST
18 September 2025 Ka Panchang
18 September 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 18 September 2025: आज गुरुवार यानी 18 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा की जाती है. गुरुवार के दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उसके घर में सुख समृद्धि आती है. गुरुवार का व्रत करते हैं साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक उर्जा आती है. विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और विष्णु जी साधक की सभी मनोकामनाओं  पूर्ण करते हैं. गुरुवार दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 18 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

18 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (18 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
18 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन कृष्ण द्वादशी तिथि, रात 11:24 बजे तक. इसके बाद द्वादशी तिथि.
18 सितंबर 2025 को वार गुरुवार है.
18 सितंबर 2025 को नक्षत्र- पुष्य नक्षत्र सुबह 06:32 बजे तक, इसके बाद अश्लेशा नक्षत्र.
18 सितंबर 2025 को योग- शिव योग, रात 09:37 बजे तक, इसके बाद सिद्ध योग.
18 सितंबर 2025 को आज द्वादशी तिथि का श्राद्ध. 

18 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
18 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:07 बजे. 
18 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:22 बजे.
18 सितंबर 2025 को चंद्रोदय रात को 02:49 बजे.
18 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 04:27 बजे.
18 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं.
18 सितंबर 2025 को चंद्रमा का कर्क राशि में संचार. 

18 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक.
अमृत काल - सुबह 05:27 बजे से लेकर सुबह 07:05 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:42 बजे से लेकर सुबह 05:30 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
18 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
18 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 1:51 बजे से लेकर दोपहर 3:22 बजे तक.
18 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 6:18 बजे से लेकर सुबह 7:48 बजे तक.
18 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:50 बजे तक
18 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:20 बजे से लेकर सुबह 11:08 बजे तक. दोपहर 03:10 बजे से लेकर दोपहर 03:58 बजे तक.
18 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 07:38 बजे से लेकर रात 09:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

