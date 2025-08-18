Aaj Ka Panchang: ये है 19 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, इस दिन अजा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 19 August 2025: मंगलवार, 19 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन के स्वामी हनुमान जी है और दिन की शुरुआत शौर्य व रक्त के कारक मंगल ग्रह से होती है. मंगलवार दिन के दिन हनुमान जी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाए तो जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महादेव अति प्रसन्न होते हैं. हनुमान जी भक्त पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं. आइए 19 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

19 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (19 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

19 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण एकादशी - दोपहर 03:32 तक, इसके बाद द्वादशी तिथि.

19 अगस्त 2025 को वार मंगलवार है.

19 अगस्त 2025 को नक्षत्र आर्द्रा - 01:07 AM, अगस्त 20 तक.

19 अगस्त 2025 को योग- वज्र - 08:30 PM तक, फिर सिद्धि.

19 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:52 AM बजे.

19 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 06:57 PM बजे.

19 अगस्त 2025 को चंद्रोदय - 01:46 AM को होगा.

19 अगस्त 2025 को चंद्रोस्त - 04:07 PM को होगा.

19 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं.

19 अगस्त 2025 को चंद्रमा मिथुन राशि में होगा.

19 अगस्त 2025 को अजा एकादशी का व्रत है.

19 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

19 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त - 12:04 PM से लेकर 12:55 PM तक.

19 अगस्त 2025 को अमृत काल - 03:34 PM से लेकर 05:06 PM तक.

19 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त - 04:32 AM से लेकर 05:20 AM तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

19 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त

19 अगस्त 2025 को राहु काल: 3:41 PM से लेकर 5:16 PM तक.

19 अगस्त 2025 को यम गण्ड - 9:19 AM से लेकर 10:55 AM तक.

19 अगस्त 2025 को कुलिक - 12:30 PM से लेकर 2:05 PM तक.

19 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - 08:41 AM से लेकर 09:32 AM, 11:22 PM से लेकर 12:08 AM तक.

19 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - 10:09 AM से लेकर 11:41 AM तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

