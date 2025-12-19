Aaj Ka Panchang: ये है 19 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज पौष अमावस्या, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 19 December 2025: शुक्रवार यानी 19 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली से शुक्र दोष दूर होता है और इस ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होगा जो प्रेम पैसा और सुख के कारक हैं. आइए 19 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

19 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (19 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

19 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष अमावस्या तिथि.

19 दिसंबर 2025 को वार शुक्रवार है.

19 दिसंबर 2025 को ज्येष्ठा नक्षत्र रात 10:51 बजे तक, इसके बाद मूल नक्षत्र.

19 दिसंबर 2025 को योग- शूल योग शाम 03:46 बजे तक. इसके बाद गण्ड योग.

19 दिसंबर 2025 को करण- चतुष्पद शाम 03:08 बजे तक इसके बाद नाग

19 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार

19 दिसंबर 2025 को पौष अमावस्या.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

19 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:06 बजे.

19 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:41 बजे.

19 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 6:24 बजे.

19 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त शाम 05:01 बजे.

19 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

19 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में रात 10:51 बजे तक संचरण, इसके बाद धनु राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

19 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

19 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक.

19 दिसंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 01:01 बजे से लेकर प्रातः 02:48 बजे तक.

19 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:31 से लेकर सुबह 06:19 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

19 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

19 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 12:23 बजे तक

19 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 03:02 से लेकर शाम 04:21 बजे तक.

19 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 08:26 से लेकर सुबह 09:45 बजे तक.

19 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:13 से लेकर सुबह 09:55 बजे तक. दोपहर 12:45 से लेकर दोपहर 01:27 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

