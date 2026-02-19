Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 19 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज फुलेरा दूज, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang: ये है 19 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज फुलेरा दूज, राहुकाल कब?

Panchang 19 February 2026: आज गुरुवार दिन है. गुरुवार का दिन विष्णु जी की कृपा से शुभ होता है. 19 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, शुभ अशुभ योग के साथ ही नक्षत्र क्या होगा, राहुकाल कब से कब तक होगा, आइए कड़ी में विस्तार से इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 19 February 2026: 19 फरवरी 2026 यानी आज गुरुवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. गुरुवार को विष्णु जी की विशेष पूजा की जाती है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा उपासना करते हैं उनके दुख दूर होते हैं और भाग्य तेज होता है. कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक हैं. आइए 19 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

19 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (19 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
19 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि दोपहर 03:59 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल तृतीया तिथि.
19 फरवरी 2026 को गुरुवार.
19 फरवरी 2026 को पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र रात  08:51 बजे तक, इसके बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र.
19 फरवरी 2026 को योग- सिद्ध योग रात 08:42 बजे तक. इसके बाद साध्य योग.
19 फरवरी 2026 को करण- कौलव दोपहर 03:59 बजे तक, तैतिल सुबह 03:21 बजे तक, इसके बाद गर.

19 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.
19 फरवरी 2026 को फुलेरा दूज.

19 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
19 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:00 बजे. 
19 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:20 बजे.
19 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 7:58 बजे.
19 फरवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 8:16 बजे.
19 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
19 फरवरी 2026 को चंद्रमा का कुंभ राशि में दोपहर 02:59 बजे तक संचरण. इसके बाद मीन राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

19 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
19 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक.
19 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:59 से लेकर दोपहर 02:33 बजे तक.
19 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:23 से लेकर सुबह 06:11 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
19 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
19 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:30 बजे तक.
19 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:00 बजे से लेकर सुबह 08:25 बजे तक.
19 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 09:50 बजे से लेकर सुबह 11:15 बजे तक.
19 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:47 बजे से सुबह 11:32 बजे तक. दोपहर 03:19 बजे से लेकर दोपहर 04:04 बजे तक.
19 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 06:09 बजे से लेकर सुबह 07:42 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- कहां बिना बुलावे के भी जानें में नहीं करना चाहिए संकोच, जीवन की दुविधाएं होती हैं दूर, जानें कौन सी है वो जगहें? 

और पढ़ें- Shukra Astrology: रिश्ते में खटास और बार बार हो रहा है ब्रेकअप, इस ग्रह के कारण प्रेम जीवन हो रहा बर्बाद, जानें क्या करें 

