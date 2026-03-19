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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 19 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज से प्रारंभ हो रहा चैत्र नवरात्र, राहुकाल कब से कब तक जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 19 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज से प्रारंभ हो रहा चैत्र नवरात्र, राहुकाल कब से कब तक जानें

Panchang 19 March 2026: आज बृहस्पतिवार है और आज का दिन प्रथम पूज्य विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित हैं. 19 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग, राहुकाल का समय कब से कब तक होगा? इस बारे में सब विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 19, 2026, 05:30 AM IST
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Hindi Panchang 19 March 2026
Hindi Panchang 19 March 2026

Aaj Ka Panchang 19 March 2026: आज यानी 19 मार्च 2026, बृहस्पतिवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, कौन-कौन से नक्षत्रों का संयोग हो रहा है और शुभ-अशुभ योग कौन-कौन से बन रहे हैं. दिन में कौन से व्रत त्योहार होंगे, ये सारी जानकारियां पंचांग से हासिल की जा सकती हैं. ऐसे में आज की तिथि, योग, नक्षत्र और शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल के बारे में जानने के लिए आइए पूरा पंचांग देखें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज बृहस्पतिवार है जो गुरु बृहस्पति ग्रह से होता है. गुरु बृहस्पति ग्रह ज्ञान के कारक ग्रह हैं. बृहस्पतिवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का नियम है. जो भी भक्त आज विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके संकट दूर होते हैं और भाग्य का साथ प्राप्त होता है. कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है. आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है. आइए 19 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से जानें.

19 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (19 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
19 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र अमावस्या तिथि सुबह  06:53 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि.
19 मार्च 2026 को वार- बृहस्पतिवार.
19 मार्च 2026 को नक्षत्र- उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र सुबह  04:04 बजे तक. इसके बाद रेवती.
19 मार्च 2026 को योग- शुक्ल योग बीच रात  01:16 बजे तक. इसके बाद ब्रह्म योग.
19 मार्च 2026 को करण- नाग सुबह 06:53 बजे तक, इसके बाद किस्तुघन शाम 05:56 बजे तक, इसके बाद बव.

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19 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ.

19 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
19 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:35 बजे. 
19 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:33 बजे.
19 मार्च 2026 को चंद्रोदय सुबह 06:03 बजे.
19 मार्च 2026 को चंद्रस्त शाम 07:02 बजे.
19 मार्च 2026 को सूर्यदेव का मीन राशि में संचरण हो रहा है.
19 मार्च 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात मीन राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

19 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
19 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 12:58 बजे तक.
19 मार्च 2026 को अमृत काल- रात 11:31 बजे से लेकर बीच रात 01:02 बजे तक.
19 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:58 से लेकर सुबह 05:46 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
19 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
19 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:04 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक.
19 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 06:35 बजे से लेकर सुबह 08:05 बजे तक.
19 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 09:35 बजे से लेकर सुबह 11:04 बजे तक.
19 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:35 बजे से सुबह 11:22 बजे तक. दोपहर 03:22 बजे से लेकर दोपहर 04:09 बजे तक.
19 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 02:26 बजे से लेकर दोपहर 03:57 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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