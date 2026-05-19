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Hindi Newsधर्मPanchang 19 May 2026: तीसरे बड़ा मंगल पर बन रहा रवि योग, भद्रा का भी रहेगा साया, देखें आज का पूरा पंचांग

Panchang 19 May 2026: तीसरे बड़ा मंगल पर बन रहा रवि योग, भद्रा का भी रहेगा साया, देखें आज का पूरा पंचांग

अधिकमास की तृतीया तिथि पर रवि योग का संयोग बन रहा है. इस योग में की गई पूजा अतिफलदायी मानी गई है. साथ ही आज तीसरा बड़ा मंगल है और अशुभ भद्राकाल भी रहेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 19, 2026, 04:20 AM IST
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Panchang 19 May 2026: तीसरे बड़ा मंगल पर बन रहा रवि योग, भद्रा का भी रहेगा साया, देखें आज का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 19 May 2026: आज ज्‍येष्‍ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगल है और अधिकमास की तृतीया तिथि है. बड़ा मंगलवार पर हनुमान जी की सच्‍चे मन से पूजा-अर्चना करें. व्रत रखें, चोला चढ़ाएं और गरीबों को दान दें. आज पूजा-पाठ के लिए शुभ माना गया रवि योग का संयोग भी बन रहा है. देखें 19 मई का पूरा पंचांग. 

19 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 19 May 2026)   

आज की तिथि - 19 मई की दोपहर 02:18 बजे तक ज्‍येष्‍ठ शुक्‍ल तृतीया तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - बड़ा मंगलवार, 

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. शुक्र और मंगल 60 डिग्री पर रहकर लाभ योग बनाएंगे. साथ ही बुध नक्षत्र बदलकर रोहिणी नक्षत्र में आएंगे. 

आज का नक्षत्र - सुबह 08:41 बजे तक मार्गशीर्ष नक्षत्र रहेगा और इसके बाद आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - सुबह 08:41 से पूरे दिन रवि योग रहेगा. इसके अलावा शाम 05:48 बजे तक धृति योग और फिर उसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा. शूल योग को ज्‍योतिष में अशुभ माना गया है.  

भद्रा काल - रात 12:43 बजे से प्रारंभ.  

(यह भी पढ़ें: बुध-शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, 29 मई से 5 राशियों नौकरी-बिजनेस और बैंक बैलेंस में होगा जबरदस्त फायदा

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:48 बजे 
सूर्यास्त - शाम 06:58 बजे 
चन्द्रोदय - सुबह 07:49 बजे 
चन्द्रास्त - रात 10:09 बजे 

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:11 बजे से 04:59 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल - रात 09:13 बजे से देर रात 10:39 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - दोपहर 03:40 बजे से शाम 05:19 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:05 बजे से 10:44 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:23 बजे से 02:02 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:26 बजे से 09:18 बजे तक,  देर रात 11:18 बजे से 12:01 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 04:13 बजे से शाम 05:39 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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