Aaj Ka Panchang: ये है 19 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सौभाग्य के बाद शोभन योग, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 19 November 2025: बुधवार का दिन यानी 19 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं उस व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाओं का अंत होने लगता है और काम में कोई विघ्न नहीं आता है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि और व्यापार का कारक ग्रह है. आइए 19 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

19 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (19 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

19 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 09:43 बजे तक, इसके बाद अमावस्या तिथि.

19 नवंबर 2025 को वार बुधवार है.

19 नवंबर 2025 को स्वाति नक्षत्र सुबह 07:59 बजे तक इसके बाद विशाखा नक्षत्र.

19 नवंबर 2025 को योग- सौभाग्य योग सुबह 09:00 बजे तक. इसके बाद शोभन योग.

19 नवंबर 2025 को करण- शकुनि सुबह 09:44 बजे तक. इसके बाद चतुष्पद रात 11:00 बजे तक, इसके बाद नाग.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति

19 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:47 बजे.

19 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:37 बजे.

19 नवंबर 2025 को सुबह चंद्रोदय 5:46 बजे.

19 नवंबर 2025 को शाम चंद्रास्त 04:51 बजे.

19 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

19 नवंबर 2025 को चंद्रमा का सुबह 04:14 बजे तक. इसके बाद वृश्चिक राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

19 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

19 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- ...

19 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 01:04 से लेकर रात 02:52 बजे तक.

19 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:11 से लेकर सुबह 05:59 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

19 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

19 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:12 से लेकर शाम 01:33 बजे तक

19 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 10:51 से लेकर दोपहर 12:12 बजे तक.

19 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 1:33 बजे तक.

19 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.

19 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 02:17 से लेकर शाम 04:05 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

