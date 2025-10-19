Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 19 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज हनुमान जयंती, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 19 October 2025: 19 अक्टूबर का दिन हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा की जाती है. 19 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 19, 2025, 06:00 AM IST
19 October 2025 Ka Panchang
19 October 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 19 October 2025: रविवार का दिन यानी 19 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है. जो भी भक्त सर्य देव जी की पूजा करते हैं उन्हें यश, निरोगी शरीर और सम्मान की प्राप्ति होती है, कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. रविवार का दिन सूर्य देव से शुरू होता है जो सम्मान नेतृत्व यश और पिता के कारक हैं. आइए 19 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

19 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (19 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
19 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रात  01:51 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.
19 अक्टूबर 2025 को वार रविवार है.
19 अक्टूबर 2025 को फाल्गुनी नक्षत्र शाम 05:49 बजे तक और फिर हस्त नक्षत्र.
19 अक्टूबर 2025 को योग- इन्द्र  रात 02:04 बजे तक इसके बाद वैधृति योग.
19 अक्टूबर 2025 को करण- वणिज दोपहर 01:52 बजे तक. इसके बाद विष्टि प्रात: 02:46  बजे तक, इसके बाद शकुनि.

19 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
19 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:29 बजे. 
19 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:54 बजे.
19 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 04:25 बजे.
19 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त शाम को  4:40 बजे.
19 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में संचरण.
19 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का कन्या  राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

19 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार
19 अक्टूबर 2025 को हनुमान जयंती.

19 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48बजे से लेकर दोपहर 12:34 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 09:57 बजे से लेकर सुबह 11:42 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:53 बजे से लेकर सुबह 05:41 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
19 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
19 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:28 बजे से लेकर शाम 5:54 बजे तक.
19 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:11 बजे से लेकर दोपहर 01:37 बजे तक.
19 अक्टूबर 2025 को कुलिक - शाम  3:02 बजे से लेकर शाम 4:28 बजे तक.
19 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:22 बजे से लेकर शाम 05:08 बजे तक.
19 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 03:04 बजे से लेकर सुबह 04:50 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

