Aaj Ka Panchang: ये है 19 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज शुक्र प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 19 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज शुक्र प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 19 September 2025: 19 सितंबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ है. आज शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त के साथ ही इस दिन योग व राहुकाल कब तक होगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Sep 19, 2025, 05:46 AM IST
19 September 2025 Ka Panchang
19 September 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 19 September 2025: आज शुक्रवार यानी 19 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. शुक्रवार के दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसके घर में धन से लेकर भौतिक सुख और समृद्धि कभी कमी नहीं रहती है. शुक्रवार का व्रत करते हैं साधक पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक उर्जा आती है. लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है और लक्ष्मी जी साधक की सभी मनोकामनाओं  पूर्ण करते हैं. शुक्रवार दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन, सुख और प्रेम के कारक ग्रह हैं. आइए 19 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

19 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (19 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
19 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि, शाम 11:36 बजे तक. इसके बाद चतुर्थी तिथि.
19 सितंबर 2025 को वार शुक्रवार है.
19 सितंबर 2025 को नक्षत्र- अश्लेशा नक्षत्र सुबह 07:05 बजे तक, इसके बाद मघा नक्षत्र.
19 सितंबर 2025 को योग- सिद्ध योग, रात 08:41 बजे तक, इसके बाद साध्य योग.

19 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार
19 सितंबर 2025 को शुक्र प्रदोष व्रत
19 सितंबर 2025 को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध. 

19 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
19 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:08 बजे. 
19 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:21 बजे.
19 सितंबर 2025 को चंद्रोदय प्रातः को 3:48 बजे.
19 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 5:04 बजे.
19 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं.
19 सितंबर 2025 को चंद्रमा का सुबह 07:05 तक कर्क राशि में संचार इसके बाद सिंह राशि में गोचर. 

19 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:33 बजे से लेकर सुबह 05:20 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:21 बजे से लेकर शाम 06:44 बजे तक.
विजय मुहूर्त- दोपहर 02:16 बजे से लेकर दोपहर 03:05.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
19 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
19 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:43 बजे से लेकर दोपहर 12:14 बजे तक.
19 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 03:18 बजे से लेकर दोपहर 04:49 बजे तक.
19 सितंबर 2025 को गुलिक - सुबह 07:39 बजे से लेकर सुबह 09:11 बजे तक
19 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:34 बजे से लेकर सुबह 09:23 बजे तक. 
19 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 07:35 बजे से लेकर रात 09:15 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!

और पढ़ें- Mangal Gochar 2025: मंगल का राहु के नक्षत्र में गोचर, 23 सितंबर से इन 3 राशि वालों की ठाठ, पैसों में डूब जाएंगे जातक! 

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

19 September 2025 Ka Panchang

