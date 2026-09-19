/Panchang 19 September 2026: आज राधाष्टमी और दुर्गाष्टमी व्रत का संयोग, जानें कब से कब तक शुभ मुहूर्त और राहुकाल

19 September 2026 ka Panchang: आज 19 सितंबर 2026 को शनिवार दिन है जो भगवान हनुमान और शनिदेव को समर्पित है. आज जो भी व्यक्ति शनिदेव की उपासना करता है उस पर शनि देव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता है या प्रभाव कम हो जाता है. इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है. आइए दैनिक पंचाग से जानें आज कौन-कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं और योग क्या हैं, आज व्रत-त्योहार कौन से हैं और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.