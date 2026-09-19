/Panchang 19 September 2026: आज राधाष्टमी और दुर्गाष्टमी व्रत का संयोग, जानें कब से कब तक शुभ मुहूर्त और राहुकाल

19 September 2026 ka Panchang: आज 19 सितंबर 2026 को शनिवार दिन है जो भगवान हनुमान और शनिदेव को समर्पित है. आज जो भी व्यक्ति शनिदेव की उपासना करता है उस पर शनि देव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता है या प्रभाव कम हो जाता है. इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है. आइए दैनिक पंचाग से जानें आज कौन-कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं और योग क्या हैं, आज व्रत-त्योहार कौन से हैं और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.
19 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि सुबह 03:27 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद शुक्ल नवमी तिथि.
19 सितंबर 2026 का वार - शनिवार
19 सितंबर 2026 का नक्षत्र - मूल नक्षत्र रात 01:42 बजे तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा का प्रारंभ होगा.
19 सितंबर 2026 को योग- आयुष्मान योग दोपहर 02:28 बजे तक, इसके बाद सौभाग्य योग का प्रारंभ होगा.
19 सितंबर 2026 को करण- बव दोपहर 03:27 बजे तक, इसके बाद बालव.
19 सितंबर 2026 को दुर्गाष्टमी व्रत
19 सितंबर 2026 को राधाष्टमी
19 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:18 बजे तक
19 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:23 बजे तक
19 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - दोपहर 01:33 बजे
20 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - रात 12:11 बजे
19 सितंबर 2026 को सूर्य का कन्या राशि में संचरण.
19 सितंबर 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात धनु राशि में संचरण.
(अगल-अगल जगहों पर सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
19 सितंबर 2026 को अभिजीत काल - सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक.
19 सितंबर 2026 को अमृत काल - शाम 06:36 बजे से रात 08:24 बजे तक.
19 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:42 बजे से सुबह 05:30 बजे तक.
19 सितंबर 2026 को राहुकाल - सुबह 09:19 बजे से सुबह 10:50 बजे तक
19 सितंबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 01:51 बजे से दोपहर 03:21 बजे तक
19 सितंबर 2026 को कुलिक - सुबह 06:18 बजे से सुबह 07:49 बजे तक
19 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:55 बजे से सुबह 08:43 बजे तक.
19 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 07:43 बजे से सुबह 09:31 बजे तक. रात 11:54 बजे से रात 01:42 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)