Panchang 2 July 2026 : आज 2 जुलाई 2026, गुरुवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज वैधृति योग और विषकुम्भ योग बन रहे हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योगों की श्रेणी में रखा गया है.
इतना ही इन 2 अशुभ योगों के अलावा 2 जुलाई 2026 को भद्रा का साया भी रहेगा. करीब डेढ़ घंटे भद्रा काल रहेगा. द्रिक पंचांग और प्रोकेरला पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें तो आज विभिन्न अशुभ योगों के चलते कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. देखें आज का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 09:38 बजे तक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी. इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार आज 01:31 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे. वहीं सुबह 08:22 बजे शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 09:27 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 04:38 बजे तक वैधृति योग रहेगा और इसके बाद विष्कुम्भ योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:49 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे
चन्द्रोदय - रात 09:11 बजे
चन्द्रास्त - 3 जुलाई की सुबह 08:26 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
अमृत काल - रात 12:21 बजे से 02:06 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:13 बजे से 05:01 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:04 बजे से 12:57 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:11 बजे से 03:51 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 05:49 बजे से 07:29 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:10 बजे से 10:50 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:16 बजे से 11:10 बजे तक, दोपहर 03:38 बजे से शाम 04:31 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 01:50 बजे से 03:35 बजे तक
गर - सुबह 09:38 बजे तक
वणिज - सुबह 09:38 बजे तक रात 10:32 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)