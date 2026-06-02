2 जून का पंचांग : आज ज्येष्ठ अधिकमास का पांचवा बड़ा मंगल है. आज व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ होगा. साथ ही ज्येष्ठ अधिक के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है.
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Aaj Ka Panchang 2 june 2026: ज्येष्ठ महीने के मंगलवार हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष होते हैं, इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहते हैं. आज 2 जून 2026 को ज्येष्ठ अधिकमास का पांचवा बड़ा मंगल है. साथ ही आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और साध्य योग व मूल नक्षत्र है. वहीं आज साल के सबसे बड़े गोचर में से एक गुरु का गोचर हो रहा है. गुरु ग्रह मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आएंगे. देखें आज का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - आज शाम 07:01 बजे तक ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी और इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और गुरु मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में आएंगे.
आज का नक्षत्र - 2 जून की रात 10:06 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - 2 जून की सुबह 07:15 बजे तक साध्य योग और उसके बाद पूरे दिन शुभ योग रहेगा.
तैतिल - 2 जून की सुबह 05:49 बजे तक
गर - सुबह 05:49 बजे से शाम 07:01 बजे
वणिज - शाम 07:01 बजे से 3 जून की सुबह 08:12 बजे तक
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सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:04 बजे
चन्द्रोदय - रात 09:05 बजे
चन्द्रास्त - 3 जून की सुबह 07:45 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 02:59 बजे से शाम 04:47 बजे तक
राहू - दोपहर 03:44 बजे से शाम 05:24 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:04 बजे से 10:44 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:24 बजे से 02:04 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:24 बजे से 09:18 बजे तक, देर रात 11:20 बजे से 12:03 बजे तक
वर्ज्यम् - तड़के सुबह 04:07 बजे से 05:55 बजे तक, रात 08:17 बजे से 10:05 बजे तक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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