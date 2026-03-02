Advertisement
trendingNow13125950
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 2 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज आश्लेषा के बाद मघा नक्षत्र, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 2 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज आश्लेषा के बाद मघा नक्षत्र, राहुकाल कब? जानें

Panchang 2 March 2026: आज सोमवार है. ध्यान दें कि सोमवार का दिन चंद्रदेव और महादेव को समर्पित हैं. 2 मार्च 2026 को करण और शुभ-अशुभ योग कौन से होंगे, आज के दिन राहुकाल कब से कब तक होगा. इस बारे में हम पूरे डीटेल में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 02, 2026, 05:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 March 2026 Ka Panchang
2 March 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 2 March 2026:  आज यानी 2 मार्च 2026 को सोमवार का दिन है. आज का दिन शुभ होगा या नहीं यह जानने के लिए हमें पूरा पंचाग देखना होगा. आज नक्षत्र क्या होगा, करण से लेकर राहुकाल का समय क्या होगा आइए इस बारे में हम विस्तार से जान लें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज सोमवार के दिन की शुरुआत चंद्रमा से होता है जो मन और माता के कारक हैं. इस दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा की जाती है. जो भी भक्त आज महादेव की पूजा करते हैं उनके जीवन की समस्याओं का अंत होता है. चंद्रमा को कुंडली में मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें. इससे मन भी शांत रहता है. आइए जानें 2 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है.

2 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (2 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
2 मार्च 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि शाम 05:55 बजे तक, इसके बाद फाल्गुन पूर्णिमा तिथि.
2 मार्च 2026 को वार सोमवार.
2 मार्च 2026 को नक्षत्र- आश्लेषा नक्षत्र सुबह 07:51 बजे तक. इसके बाद मघा नक्षत्र.
2 मार्च 2026 को योग- अतिगण्ड योग दोपहर 12:18 बजे तक. इसके बाद सुकर्मा योग.
2 मार्च 2026 को करण- वणिज शाम  05:56 बजे तक, विष्टि सुबह 05:28 बजे तक, इसके बाद बव.

Add Zee News as a Preferred Source

2 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
2 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:51 बजे. 
2 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:26 बजे.
2 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 05:33 बजे.
3 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 06:34 बजे.
2 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
2 मार्च 2026 को चंद्रमा का सुबह 07:51 बजे तक कर्क राशि में संचरण. इसके बाद सिंह राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

2 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
2 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक
2 मार्च 2026 को अमृत काल- सुबह 06:27 से लेकर सुबह 07:50 बजे तक. सुबह 05:08 से लेकर सुबह 06:43 बजे तक.
2 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:14 से लेकर सुबह 06:02 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
2 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
2 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 08:18 बजे से लेकर सुबह 09:45 बजे तक.
2 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:12 बजे से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.
2 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:32 बजे तक.
2 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:02 बजे से दोपहर 01:48 बजे तक. दोपहर 03:21 बजे से शाम 04:07 बजे तक.
2 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- शाम 07:41 बजे से लेकर रात 09:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chandra Grahan 2026: क्या होता है ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण, भारत में कितने मिनट तक दिखेगा और किस राशि में लगेगा? जानिए डीटेल

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?