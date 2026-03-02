Aaj Ka Panchang: ये है 2 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज आश्लेषा के बाद मघा नक्षत्र, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang 2 March 2026: आज यानी 2 मार्च 2026 को सोमवार का दिन है. आज का दिन शुभ होगा या नहीं यह जानने के लिए हमें पूरा पंचाग देखना होगा. आज नक्षत्र क्या होगा, करण से लेकर राहुकाल का समय क्या होगा आइए इस बारे में हम विस्तार से जान लें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज सोमवार के दिन की शुरुआत चंद्रमा से होता है जो मन और माता के कारक हैं. इस दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा की जाती है. जो भी भक्त आज महादेव की पूजा करते हैं उनके जीवन की समस्याओं का अंत होता है. चंद्रमा को कुंडली में मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें. इससे मन भी शांत रहता है. आइए जानें 2 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है.

2 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (2 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

2 मार्च 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि शाम 05:55 बजे तक, इसके बाद फाल्गुन पूर्णिमा तिथि.

2 मार्च 2026 को वार सोमवार.

2 मार्च 2026 को नक्षत्र- आश्लेषा नक्षत्र सुबह 07:51 बजे तक. इसके बाद मघा नक्षत्र.

2 मार्च 2026 को योग- अतिगण्ड योग दोपहर 12:18 बजे तक. इसके बाद सुकर्मा योग.

2 मार्च 2026 को करण- वणिज शाम 05:56 बजे तक, विष्टि सुबह 05:28 बजे तक, इसके बाद बव.

2 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

2 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:51 बजे.

2 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:26 बजे.

2 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 05:33 बजे.

3 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 06:34 बजे.

2 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

2 मार्च 2026 को चंद्रमा का सुबह 07:51 बजे तक कर्क राशि में संचरण. इसके बाद सिंह राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

2 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

2 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक

2 मार्च 2026 को अमृत काल- सुबह 06:27 से लेकर सुबह 07:50 बजे तक. सुबह 05:08 से लेकर सुबह 06:43 बजे तक.

2 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:14 से लेकर सुबह 06:02 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

2 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

2 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 08:18 बजे से लेकर सुबह 09:45 बजे तक.

2 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:12 बजे से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.

2 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:32 बजे तक.

2 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:02 बजे से दोपहर 01:48 बजे तक. दोपहर 03:21 बजे से शाम 04:07 बजे तक.

2 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- शाम 07:41 बजे से लेकर रात 09:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

