Aaj Ka Panchang: ये है 2 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज तुलसी विवाह, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 2 November 2025: 2 नवंबर का दिन दुर्गा जी और सूर्य देव की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. 2 नवंबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Nov 02, 2025, 05:46 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 2 November 2025: रविवार का दिन यानी 2 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा करते हैं और सूर्यदेव की आराधना कर उन्हें अर्घ्य देते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है. जातक को सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है और यश बढ़ता है. सूर्य देव की पूजा रविवार के दिन करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. रविवार का दिन सूर्य देव से शुरू होता है जो आत्मा, पिता और यश के कारक हैं. आइए 2 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

2 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (2 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
2 नवंबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 07:31 तक, इसके बाद द्वादशी सुबह 05:07 तक.
2 नवंबर 2025 को वार रविवार है.
2 नवंबर 2025 को नक्षत्र पूर्वभाद्रपदा शाम 05:03 बजे तक, इसके बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र.
2 नवंबर 2025 को योग- व्याघात योग रात 11:10, इसके बाद हर्षण योग.
2 नवंबर 2025 को करण- विष्टि सुबह  07:32 बजे तक. इसके बाद बव शाम 06:25 तक, इसके बाद बालव सुबह 05:07 बजे तक.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
2 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:36 बजे. 
2 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:44 बजे.
2 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 03:26 बजे.
3 नवंबर 2025 को चंद्रस्त प्रातः को 03:54 बजे.
2 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
2 नवंबर 2025 को सुबह 11:27 का कुंभ राशि में संचरण इसके बाद मीन राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

2 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार
2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह पर्व है.

2 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
2 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:50 से लेकर  सुबह  05:42 बजे तक
2 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:26 बजे तक.
2 नवंबर 2025 को विजय मुहूर्त- दोपहर 01:55 से लेकर दोपहर 02:39 बजे तक.
2 नवंबर 2025 को गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:35 से लेकर शाम 06:01 बजे तक.
2 नवंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 09:29 से लेकर सुबह 11:00 बजे तक.

2 नवंबर 2025 को राहुकाल और अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Rahu kaal)
2 नवंबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:20 से लेकर शाम 05:44 बजे तक
2 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 01:33 बजे तक.
2 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 02:57 से लेकर शाम 04:20 बजे तक.
2 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:15 से लेकर शाम 04:59 बजे तक.
2 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- रात 01:52 से लेकर प्रातः 03:20 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, ये 3 राशि के लोग बनेंगे महाधनवान, करियर के पीक पर होंगे जातक!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

aaj ka panchang

