Aaj Ka Panchang: ये है 2 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, दशहरा पर्व के दिन जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 02 October 2025: गुरुवार के दिन यानी 2 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं और व्यक्ति सुख में जीवन जीता है. गुरुवार को गुरुदोष से मुक्ति पाने के लिए गुरुवार का व्रत रखा जाता है. गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य का कारक है. 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व है. इस दिन देवी दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवान राम की पूजा अर्चना करने का विधान है. आइए 2 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

2 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (2 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

2 अक्टूबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि.

2 अक्टूबर 2025 को वार गुरुवार है.

2 अक्टूबर 2025 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 09:13 बजे तक और फिर श्रवण नक्षत्र.

2 अक्टूबर 2025 को योग- सुकर्मा रात 11:28 से 2 अक्टूबर रात 22:33 तक और फिर धृति योग.

2 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार

2 अक्टूबर 2025 को दशहरा पर्व.

उदयातिथि में 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा.

2 अक्टूबर को अस्त्र शस्त्र की पूजा का मुहूर्त- दोपहर 01:21 बजे से लेकर दोपहर 03:44 बजे तक.

2 अक्टूबर को पूजन का मुहूर्त- दोपहर 02:09 बजे से लेकर दोपहर 02:56 बजे तक.

2 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

2 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:22 बजे.

2 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:09 बजे.

2 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 03:04 बजे.

3 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 02:11 बजे.

2 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

2 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मकर राशि में संचरण.

2 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:52 बजे से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:46 बजे से लेकर सुबह 05:34 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - रात 11:00 बजे से लेकर रात 12:37 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

2 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

2 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 01:44 बजे से लेकर दोपहर 03:12 बजे तक.

2 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 06:22 बजे से लेकर सुबह 9:29 बजे तक.

2 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 09:19 बजे से लेकर सुबह 10:47 बजे तक.

2 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:18 बजे से लेकर सुबह 11:05 बजे तक. दोपहर 03:01 बजे से लेकर दोपहर 03:48 बजे तक.

2 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 01:17 बजे से लेकर दोपहर 02:54 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

